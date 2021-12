Êtes-vous prêt?

L’hiver s’installe graduellement, mais sûrement. Nous pourrons bientôt aller taquiner les diverses espèces quand la glace sera assez épaisse et sécuritaire.

Il y a fort à parier que plusieurs d’entre vous sortiront le matériel de pêche blanche pour faire place à celui d’été.

Si vous n’avez pas pris le temps au printemps de bien entreposer votre tarière, voici quelques conseils d’Alexandre Farly, de Distribution RS à Sorel-Tracy, pour les modèles Jiffy.

Pour les versions à deux temps, il faut se débarrasser de façon écoresponsable de la vieille essence et la remplacer par de la nouvelle, en s’assurant d’avoir le bon mélange d’huile. Changez la bougie au besoin. Si votre appareil ne démarre pas, le combustible a peut-être contaminé le carburateur. Si vous êtes habile en mécanique, vous pouvez commander un ensemble spécial pour ce type de travail ou faire appel à un spécialiste affilié.

Pour un quatre temps, il faut procéder à un changement d’huile avant chaque hiver, utiliser du carburant frais et y mettre une nouvelle bougie le cas échéant.

Modèle électrique

Si vous avez une Jiffy électrique et que vous avez rechargé la pile régulièrement, elle devrait garder sa charge sans problème. Sinon, vous pouvez la faire tester et la remplacer si elle n’est plus performante.

Pour les tarières au propane, l’utilisateur doit changer l’huile de la base du moteur une fois l’an, et la bougie d’allumage si nécessaire. Assurez-vous de l’étanchéité de votre bonbonne en tentant de détecter s’il y a des odeurs qui indiqueraient une fuite.

Drills, lames et leurres

Peu importe la version de drill à glace que vous avez, vérifiez fréquemment que la goupille, aussi appelée pin de mèche, soit bien installée, au risque de perdre votre vrille dans le trou lors d’un forage.

Comme on le ferait avec un couteau, inspectez la condition de vos lames. Il n’est pas recommandé de les aiguiser avec un buffer, mais plutôt avec un affûteur Jiffy ou en vous rendant dans un atelier spécialisé. Si on préfère les remplacer, on peut le faire aisément chez soi. Distributionrs.com ou votre détaillant local.

Tout le contenu de votre coffret de pêche devrait être vidé prochainement, asséché et nettoyé avec du bicarbonate de soude et de l’eau. Retirez tout ce qui est rouillé pour éviter la propagation de la corrosion et jetez tout ce qui est devenu inutilisable ou beaucoup moins performant. Dressez une liste de ce qui vous manque. Vous aurez ainsi le temps de magasiner à votre guise pour combler vos besoins à venir.

Trophées des lecteurs

Dans le cadre de la fête de Noël, faites-moi parvenir vos plus belles photographies de chasse ou de pêche avec vos trophées ou des prises qui vous rendent particulièrement heureux, par courriel à patrick.campeau@quebecormedia.com. Chacune d’elles doit évidemment être de bon goût et de bonne résolution. Accompagnez le tout d’une brève description indiquant votre nom, la région où vous résidez, des détails sur le poisson ou le gibier, le site où il a été capturé, la date, la technique utilisée et quelques anecdotes savoureuses. Les plus belles photos seront publiées le vendredi 24 décembre. Ne tardez pas à me faire parvenir vos clichés !