LALONDE, Régent



À Montréal, le 20 novembre 2021, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Régent Lalonde, fils de feu M. Léo Lalonde et de feu Mme Isabelle Ireland.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Micheline, Lise (Pierre), Robert (Lise), Richard (Francine), Suzanne (Georges), Diane (Giuseppe), Danielle (Pierre) et Carole (Johanne), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 décembre 2021 de 14h à 17h et de 19h à 21h de même que le samedi 11 décembre dès 11h30 :VAUDREUIL-DORION, J7V 2K4www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 11 décembre 2021 à 14h en l'église Très-Sainte-Trinité (145 avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion, J7V 2K9), suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit situé sur la rue Valois à Dorion.Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.