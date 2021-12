LACOMBE, Jacqueline (née Tremblay)

LACOMBE, Jacqueline

À Châteauguay, le 21 novembre 2021, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée Mme Jacqueline Lacombe (née Tremblay). Elle rejoint son époux M. Paul Lacombe.Elle laisse dans le deuil son fils Daniel (Julie), son petit-fils Yanick, ses frères et soeurs Jean-Guy, Huguette, feu Denise, feu Robert, Jean-Paul et Roger ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 12 décembre de 13h à 16h. Une cérémonie aura ensuite lieu à 16h en la chapelle du salon.