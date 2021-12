HACHÉ, Donald



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Donald Haché, survenu le 16 novembre 2021, à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de madame Lise Barbier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Alain et Joanne (Guillaume Morin), sa soeur Sylvia (Lucien Charron), ses frères Jean-Guy (Noëlla Thériault) et Alyre (Lorraine McDermot), sa belle-soeur Nicole Barbier, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 11 décembre 2021 de 12h00 à 16h00 à la :Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 16h00 en la chapelle de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gracia.