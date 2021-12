Itinérance: l’inaction de Valérie Plante dénoncée

L’Opposition officielle a dénoncé, samedi, la lenteur de l’administration Plante dans le dossier de l’itinérance à Montréal à l'approche de l’hiver.

Un organisme puise dans ses ressources pour donner des centaines de repas chauds chaque jour sous une tente à l’Espace Raphael-André, aux itinérants, mais aussi aux citoyens dans le besoin.

«Un manque d’humanisme parfait [de la part de l’administration Plante], vous savez quand on a une tente qui tente de fournir des repas financés par les Premières Nations, il y a un problème. Il y a une crise qui existe actuellement et cette administration n’est même pas capable de prendre une décision», mentionne Aref Salem, chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal.

Faute d’adresse, cet organisme ne reçoit pas l’aide financière nécessaire pour aider les centaines de personnes qui demandent un repas chaud chaque jour.

C’est environ 450 personnes qui font la file chaque jour pour obtenir un repas chaud sous une tente située près du métro Atwater, à Montréal.

Ces repas sont confectionnés par un organisme qui est financé entièrement par les Premières Nations.

Pourtant, les autorités de la santé de Montréal disent avoir de l'argent pour aider les itinérants autochtones.

Le ministère a même confirmé, auprès de TVA Nouvelles, qu’il avait un budget de plus de 75 millions sur cinq ans pour combattre l’itinérance à Montréal et qu'il est prêt à donner de l’argent à cet organisme. Par contre, la Ville ne trouve pas l’adresse qui correspond à cet organisme pour terminer la bureaucratie. À l’opposition, on dénonce les longs délais et le manque de préparation de l'administration Plante.

«Ça prend une cellule de crise avec les responsables administratifs et politiques pour qu’on règle le problème. L’hiver n’arrive pas comme ça, on s’attend à l’hiver un moment donné et il faut fournir tous les outils à ces organismes», explique M. Salem.

La mairesse Plante n’a pas répondu aux demandes d’entrevue. Une situation qui ne surprend pas.

«Ça fait quatre ans que je dénonce que l’administration Plante est à la dernière minute pour l’application des mesures hivernales. On est au mois de décembre et on a des projets qui ne sont même pas encore disponibles pour la clientèle», ajoute Benoit Langevin, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’itinérance.

