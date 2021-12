Kucherov franchit une première étape

L’attaquant du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov a renoué avec une patinoire pour la première fois depuis qu’il s’est blessé, samedi.

La vedette russe a dû être opérée au bas du corps après avoir disputé seulement trois rencontres lors de la présente campagne. Il s’était blessé le 16 octobre dans une victoire de 2 à 1 en prolongation des siens contre les Capitals de Washington.

«C’était agréable de le voir sur la patinoire, il doit toucher la glace à un certain point, a commenté l’entraineur-chef du Lightning, Jon Cooper, via le site web de la LNH. Ça ne change rien à la chronologie des choses, il a encore bien du chemin à faire avant de revenir au jeu, mais c’est super de le voir là avec ses coéquipiers.»

Les médecins de l’équipe avaient déclaré, lors de son opération, que la période de rémission de Kucherov serait d’environ huit à 10 semaines. En faisant un calcul rapide, on peut s’attendre à ce qu’il revienne seulement en 2022.

Déjà vu...

Rappelons que celui qui a gagné le trophée Art Ross (meilleur pointeur) en 2018-2019 avait dû déclarer forfait pour l’entièreté de la campagne précédente avant de revenir pour les séries éliminatoires pour aider les «Bolts» à remporter leur deuxième coupe Stanley consécutive.

«C’est frustrant pour lui, car je sais à quel point il a travaillé fort pour revenir, avait dit Cooper lorsqu’il a subi sa blessure en octobre. Il a été récompensé en soulevant la coupe Stanley, mais il avait hâte de connaitre une grosse année. Chaque fois qu’il manque un match, c’est frustrant pour lui, alors je compatis avec lui.»

D’ailleurs, le Lightning doit aussi se débrouiller sans les services de Brayden Point depuis un certain temps. Celui-ci a été blessé au haut du corps le 20 novembre et devrait être sur la touche pour une durée de quatre à six semaines.

«Peut-on remplacer des joueurs qui sont vus comme des top 10 dans la ligue? a questionné Cooper, après la blessure à Point, en novembre. Non, ces joueurs ne tombent pas du ciel. Ce qui les remplace, c’est le jeu collectif du groupe, la confiance que nous avons envers notre structure et notre mentalité dans notre manière de jouer.»

La troupe de Cooper se tire bien d’affaire même sans les services de ces joueurs talentueux depuis le début de la saison comme en témoignait leur dossier de 13-5-4 avant le match de samedi soir.