Le beau cadeau

Il me descend doucement et stratégiquement une subtile pression sur les épaules et le cervelet. Parce qu’elle a tout, cette femme. Cette semaine, Manon m’a lâché la phrase qui tue : « Ton cadeau de Noël est acheté ».

Ça y est ! La balle est dans mon camp. Je pourrais, vite et en revanche, lui acheter quelque chose de joli dont elle n’a pas nécessairement besoin, mais ce n’est pas dans ma nature. Issu d’une famille à revenus, disons modestes et modérés, j’ai vite appris à ne pas jeter le bacon par les fenêtres.

Toutefois, comme c’est le cas deux fois par année (à sa fête et à Noël), j’ai beau me creuser les méninges, mais je ne trouve pas. Une bouteille de son parfum est une excellente idée, mais quand ça fait 12 fois que tu lui achètes, c’est moins fort, mon champion.

En outre, je déteste magasiner et surtout dans la période des Fêtes. D’abord, il y a trop de monde dans les gamasins, mais surtout à cause du sentiment de me faire arnaquer right and left et du nord au sud.

Je suis incapable de tolérer qu’on me vende un produit 100 $ et que je le revois à 50 $ le 26 décembre. Je me sens comme un pauvre nigaud, un petit niais, un dadais.

SI PRÈS ET SI LOIN

Voilà une treizaine d’années que Manon et moi sommes ensemble. Un charmant petit couple amoureux, et tout va comme sur des roulettes. C’est merveilleux.

Tout sauf question de goûts. C’est l’enfer. Si je choisis bleu, elle voudra rouge. Ses décors sont ultra modernes, moi, j’aime le vieillot.

Elle est stainless, je suis bois. Je lui parle du Costa Rica, elle me relance sur le Maroc. Un bon plat italien ? Elle penchera pour des fruits de mer.

On dirait qu’elle fait exprès. Elle me cherche. Lui acheter un vêtement, oubliez ça. Il faudra le retourner, c’est sûr.

Et un quart de livre de fromage, c’est sûr que ce n’est pas assez.

PETIT GUIDOU

On attend tous le Bergevin nouveau.

« Pourquoi Jeff Gorton se mêle-t-il d’apprendre le français ? On voit qu’il ne connaît pas le marché. » (Michael S. Rousseau)

Une fois DG du Canadien, Patrick Roy va-t-il embaucher Mario Tremblay comme coach ? Tant qu’à se réconcilier.

Il a perdu du poids depuis qu’il est arpenteur-géomaigre.

Comme ça va, là, avec le Canadien, Jeff Gorton a l’air d’un proche aidant.

« De belles surprises et quelques déceptions. » Voilà, je suis le premier à publier ma critique du Bye Bye.

L’enfant : Dès qu’il dit son premier mot, il veut avoir le dernier.

À demain... aux sports.