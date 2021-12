Coudonc, que se passe-t-il avec les travailleurs, au juste ?

On manque d’enseignants, d’infirmiers, de commis, de chefs cuisiniers, de serveurs, d’éducateurs, de camionneurs... même de chauffeurs d’autobus scolaires !

On a l’impression que des milliers de personnes ont été soudainement rayées de la surface de la Terre, comme dans un roman de Stephen King !

Ils étaient là, ils n’y sont plus !

LE SYNDROME DE MAI 68

Certes, la société québécoise a subi de gros changements démographiques au cours des dernières décennies.

Des changements que tous les observateurs avaient prévus depuis longtemps.

De plus en plus de gens partent à la retraite, et on fait de moins en moins d’enfants.

Résultat : on se retrouve avec une pyramide d’âge inversée.

Et des milliers de postes vacants.

Mais la démographie n’explique pas tout.

Il y a eu aussi ce que j’appellerais « le syndrome de la roue qui arrête de tourner ».

Pensez à Mai 68, en France.

Pendant des semaines, à cause des révoltes étudiantes qui paralysaient le pays, la société française au grand complet s’est mise sur pause.

Qu’est-ce que les Français ont fait ?

Ils sont descendus dans la rue et se sont mis à se parler.

À discuter au coin des rues.

Et, surtout, à réfléchir. À rêver.

RÊVER SA VIE

Regardez les images de l’époque : c’est fascinant, on ne voit que ça.

Des jeunes, des vieux, des étudiants aux cheveux longs, des travailleurs aux cheveux courts, des mémés, des hommes d’affaires, des cadres en cravate, des ouvriers en camisole, tous regroupés devant les cafés, qui s’entremêlent, se parlent, échangent, discutent.

Comme si la France était devenue une vaste agora ! Sans hiérarchie ni classes sociales !

Quand on travaille et que la roue tourne, on n’a pas le temps de se poser de grandes questions. Il y a le boulot, les enfants, le quotidien, le ménage, les emplettes, faut mettre la main à la pâte !

Mais quand tout s’arrête et qu’on n’a plus besoin de courir dans notre cage, on se fait aller le ciboulot.

Et on se pose des questions avec un Q majuscule...

Est-ce que j’aime ma vie ? Mon boulot ? Suis-je devenu celui que je rêvais d’être ? Suis-je avec la bonne personne ? Est-ce comme ça que je veux vivre tout le reste de ma vie ? Ai-je besoin d’autant d’objets ? D’argent ? Et si je m’arrangeais pour avoir plus de temps à moi ? Avec ma famille ?

LA TRÊVE

C’est ce qui est arrivé pendant la pandémie.

La roue s’est arrêtée de tourner. Plus de salles de spectacles, de cinémas ou de restos pour nous distraire.

On s’est retrouvé face à soi-même.

Combien de fois ça arrive, ça, dans une vie ? Presque jamais.

Alors, beaucoup de gens en ont profité pour faire le point.

« Quand la vie te donne des citrons, tu fais de la limonade », dit l’adage.

C’est ce que beaucoup de personnes ont fait. Elles ont vu la pandémie non comme une catastrophe, mais comme une opportunité.

La pénurie de main-d’œuvre, c’est aussi ça.

Des milliers de gens qui ont changé leur vie. Et qui se sont dit : « Et si j’arrêtais de courir comme un fou ? »