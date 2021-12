Lisez un extrait du livre «Itinéraire d’un policier intrépide» en exclusivité sur QUB

CHAPITRE 11

Rambo et les motards

En 1987, je suis embauché à titre temporaire dans les services de police de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Je découvre alors un autre aspect de mon métier : les motards sont présents sur le territoire et, qu’on le veuille ou non, il est difficile de ne pas croiser leur chemin.

Il faut savoir que le chapitre de Laval a son repaire dans notre petite ville. Il arrive donc fréquemment qu’on ait à se frotter à l’un de ses membres lors d’interventions de routine, du genre infractions au code de la sécurité routière, soirées bruyantes et autres petites incivilités. Moi, je prends mon gaz égal, mais mon partenaire de l’époque, lui, fait une fixation sur nos motards. En excellente condition physique et pesant plus de 200 livres, il se fait un devoir de provoquer ces messieurs dans l’espoir de pouvoir un jour enfin les confronter, et se mesurer à eux. Avec mes 175 livres, c’est un petit jeu qui ne me plaît guère, voire pas pantoute.

À l’époque, les véhicules de patrouille sont équipés d’un fusil de calibre 12 et d’une mitraillette rangée dans le coffre, dans l’hypothèse d’un affrontement avec ces messieurs. De plus, le corps de police nous fournit un gilet pare-balles personnalisé et un calibre .357 à canon court pour s’assurer que nous réussissons à rentrer chez nous en toute sécurité. Il arrive que mon partenaire, en quête de sensations fortes, se stationne en pleine nuit devant la résidence privée de certains motards – des full patchs, autrement dit des Hells Angels en bonne et due forme – uniquement pour attirer leur attention afin qu’ils sortent dans la rue et viennent nous affronter. Je ne participe pas à ce jeu, probablement parce que j’ai un instinct de survie plus développé que mon partenaire. Pour autant, il n’est pas rare que je me fasse injurier par ces motards qui, de toute évidence, préféreraient une altercation physique avec un petit gabarit dans mon genre plutôt qu’une bagarre plus risquée contre l’athlète à tête de linotte qui me sert de partenaire.

Ces rencontres malsaines durent tout un été. Elles font monter la tension en général, et la mienne en particulier. À mon grand dam, nous sommes devenus un irritant quotidien pour les Hells de Sainte-Marthe. À tel point qu’ils décident de nous faire passer un message, qui, s’il n’est pas aimable, a le mérite d’être clair.

Pendant le quart de nuit, seuls nos deux véhicules personnels sont garés dans le stationnement du poste adjacent à l’hôtel de ville. Il n’est donc pas compliqué de les identifier, d’autant qu’il n’y a évidemment aucune caméra de surveillance ou autre système de sécurité pour assurer nos arrières. Vers 5 heures du matin, en revenant d’une patrouille probablement aussi inutile que toutes les autres, nous stationnons l’autopatrouille face au poste, inoccupé à ces heures, et nous nous dirigeons vers l’entrée principale. À la porte du poste, une énorme couronne mortuaire nous attend, assortie d’une petite carte sur laquelle figurent nos noms, accompagnés d’un charmant message: « Vos jours sont comptés.»

Mon partenaire trouve ces péripéties très amusantes, on dirait même que ça l’excite. Moi, je ne suis pas ravi à l’idée d’avoir à faire démarrer mon véhicule personnel à la fin de mon quart de travail. Connaissant les méthodes explosives employées par les motards de l’époque pour se débarrasser de leurs adversaires, je regrette pour la première fois de ma vie de ne pas avoir équipé mon véhicule d’un démarreur à distance... Après l’avoir prudemment inspecté à l’aide de jumelles, je m’approche et je me penche pour examiner le châssis et me livrer à une inspection visuelle minutieuse. J’envisage même de donner 20 dollars au livreur de journaux du matin pour qu’il fasse démarrer ma voiture à ma place. Ma conscience me reprocherait de mettre la vie de ce pauvre livreur en danger. J’y renonce donc et, prenant mon courage à deux mains, je me glisse au volant de ma voiture, et je mets le contact en fermant les yeux, des images d’explosion plein la tête.

Rien.

Une fois rentré à la maison, j’ai un mal fou à m’endormir tant les pensées se bousculent dans ma tête. J’ai à peine deux ans d’expérience et je me demande dans quel merdier je viens de m’engager en acceptant ce travail dans un petit coin reculé où tout le monde se connaît, y compris nos pires ennemis. Ici, le climat de travail est pourri, mon patron est corrompu, et mon partenaire de patrouille se prend pour Rambo à l’assaut d’un chapitre de motards.

Moi qui ne rêve que d’exercer mon métier dans l’anonymat et l’excitation de la métropole, c’est raté. Le meilleur outil d’un policier, je découvre que ce n’est ni sa technique, ni son arme, mais le fait d’avoir une tête solide. Pour un policier, un esprit sain est la base du travail, la ressource première qu’il doit entretenir avec soin s’il veut fonctionner au quotidien, et remplir la mission pour laquelle il a été engagé.

J’apprends aussi une autre grande leçon qui me servira toute ma vie : face à l’adversité et aux menaces, mieux vaut être seul qu’accompagné d’un partenaire qui ne fait qu’ajouter au danger.

CHAPITRE 12

L’écureuil maudit

On pourrait penser que la première fois que je me suis servi de mon arme de service, c’était au cours d’un épisode sanglant avec un motard tatoué. Eh non.

La vérité est tout aussi épique, mais un brin moins glorieuse.

Par une belle journée d’été, je suis sur le quart de jour, et je travaille seul en attendant que mon partenaire revienne de sa partie de hockey. Je croise la secrétaire du poste qui m’informe des faits suivants : un écureuil enragé attaque les gens dans le stationnement du centre commercial. Un écureuil enragé ? ! Croyant à une bonne blague, je tente de détourner la conversation. En vain. La secrétaire insiste : les clients sont affolés, il faut que j’y aille.

Je ne crois toujours pas à son histoire lorsque je reçois un appel téléphonique officiel me relatant les mêmes faits : un écureuil enragé attaque les clients d’un centre commercial. Toujours pas convaincu, je décide tout de même de me rendre sur place.

À ma grande surprise, je découvre au fond du stationnement quelques personnes qui semblent réellement affolées. Je m’approche et sors de mon véhicule. On me pointe du doigt un arbre entouré de places de stationnement. Un gros écureuil gris est perché sur une branche du milieu. Le monstre nous regarde, immobile.

À en croire un des témoins de la scène, l’écureuil en question planifie sa prochaine attaque et nous allons probablement en être les victimes. Des caméras cachées n’attendent que mon intervention pour nous filmer, j’en suis maintenant persuadé, et nous allons tous être ridiculisés à une heure de grande écoute dans une émission populaire. Je regarde autour de moi afin de repérer le confrère qui doit se bidonner en me filmant et en analysant ma réaction.

Tout à coup, les personnes présentes s’agitent et se précipitent en courant vers leur voiture. Un sourire goguenard aux lèvres, je les regarde fuir en me demandant quelle sera la suite de ce scénario burlesque.

J’ai à peine le temps de réaliser que l’écureuil gris n’est plus dans l’arbre, que je dois plonger sur le capot de mon véhicule pour échapper à la morsure de mon assaillant, qui fond sur moi comme un déchaîné.

Je suis déstabilisé, je l’avoue. Comment les gens de l’émission de télé ont-ils réalisé cette prouesse, avec la complicité d’un écureuil admirablement dressé et à l’air si menaçant? Je me sens ridicule, couché sur le capot de ma voiture, en uniforme. Histoire de retrouver ma contenance, je me redresse, affichant l’air du gars qui maîtrise la situation.

Un homme vient alors à ma rencontre et me propose son aide. Un ex-militaire, qui a été tireur d’élite dans l’armée ! Il me suggère de lui confier le calibre 12 qui se trouve à bord de l’auto-patrouille afin qu’il puisse abattre l’animal en plein stationnement. Je crois rêver.

Une dame intervient à son tour. L’arrière-cour de la résidence où elle demeure donne sur le terrain du centre commercial. Elle propose de me donner des arachides afin d’attirer l’animal enragé vers je ne sais trop où.

Distrait par ces initiatives citoyennes, j’ai tout juste le temps d’éviter une nouvelle attaque du monstre. Il est vicieux, l’animal! Me voilà crinqué. Il veut la guerre, il va l’avoir !

Réfléchissant en vitesse à une stratégie, j’accepte la proposition de la voisine. Afin d’attirer notre assaillant, j’aligne des arachides sur le sol de manière à ce que la dernière le mène jusqu’à la tentation ultime : le sac au complet, disposé le long du mur de brique de la maison de ma complice. Puis, j’ordonne à tous les spectateurs de regagner leur auto et de quitter les lieux, afin d’éviter de distraire notre cible...

Au bout d’une dizaine de minutes, après avoir grignoté pas à pas le festin tout en gardant un œil sur nous, le monstre finit par se rendre au sac. Il le déchire à belles dents afin d’accéder au butin. Sous la supervision de mon nouveau conseiller militaire, dont je suis les conseils, je dégaine mon .357 et mets la bête en joue. Je suis à une vingtaine de pieds du suspect...

Je fais feu. Cible anéantie! Tout ce qui reste du fou furieux, c’est la tête !

Je reprends mon souffle sous les applaudissements des spectateurs, qui ont refusé de partir afin de ne pas manquer le spectacle. La loi et l’ordre peuvent de nouveau régner à Sainte-Marthe : j’ai neutralisé l’ennemi. Je demande à ma vieille dame de me prêter une pelle et de m’apporter un sac à vidanges afin d’y placer la dépouille du suspect. Il faudra procéder à son autopsie et déterminer s’il était effectivement porteur de la rage.

De retour au poste avec mon sac à vidanges, je rencontre mon partenaire, qui vient de commencer son quart de travail. Je lui fais part du combat que je viens de livrer contre un animal féroce dans le stationnement d’un centre commercial. Je lui explique que face au danger, j’ai dû me servir de mon arme de service.

Mon coéquipier n’en revient pas. J’ai utilisé mon arme de service pour anéantir un écureuil! Il capote, et surtout, il redoute la colère du directeur. Il a peur qu’on lui reproche d’avoir laissé un «flo» possédant si peu d’expérience répondre aux appels pendant son absence. Il n’a pas tort...

Afin de le rassurer, je lui montre une directive du gouvernement à l’intention des services de police, principalement ceux de la région des Laurentides, dans laquelle il est fait état d’une recrudescence des cas de rage chez les animaux domestiques, contaminés par différents animaux sauvages. Cette même directive prévoit les manières d’opérer dans différentes situations, et plus particulièrement lorsque l’animal suspecté d’être porteur de la rage n’est pas en captivité. En dernier recours, l’animal doit être abattu, et si possible, il faut préserver la tête à des fins d’analyses.

Ça tombe bien, parce que la tête, c’est tout ce qu’il reste du cadavre! Mission accomplie.

L’écureuil enragé a été mis hors d’état de nuire et ma voiture n’a pas explosé après les menaces des Hells. J’ai l’impression que je vais enfin pouvoir dormir tranquille. Je me trompe. Un adversaire plus insidieux m’attend à Sainte-Marthe...

CHAPITRE 13

Corruption municipale à Sainte-Marthe

À l’époque où j’arrive à Sainte-Marthe, la relation entre les agents et le directeur de la Ville n’est guère reluisante. Aux dires des agents, ce dernier cacherait quelques squelettes dans son placard... Sa réputation en est entachée, et sa crédibilité de patron en prend un coup.

Sans contrat de travail depuis un bon moment, les agents ont des relations tendues avec la mairie, et les choses ne semblent pas en voie de s’améliorer. Pour ajouter à la complexité de la situation, le nouveau maire qui vient d’être élu, M. X, est aussi avocat pour une célèbre organisation de motards criminalisés : les Hells Angels. Un de leurs chapitres a d’ailleurs établi son bunker à portée de vue de l’hôtel de ville, ce qui donne lieu à des scènes dignes des dessins animés du samedi matin. Des fenêtres de l’hôtel de ville, armé de jumelles, en l’observant de biais, on peut scruter le bunker et apercevoir un motard en train de se livrer au même exercice avec ses jumelles. Lucky Luke et les frères Dalton n’auraient pas fait mieux.

À titre de « petit nouveau », je fais des quarts de travail de 12 heures, et il m’arrive fréquemment de devoir travailler 36 heures de suite – l’obligation d’avoir en tout temps deux agents en service peut ainsi être respectée. Le directeur me suggère même de dormir dans l’hôtel de ville, qui communique avec le poste de police, et de ne sortir que sur appel. Aux yeux de la fraternité, le problème réside dans le fait que, dans le but de faire faire des économies à la Ville et de bien paraître en tant que nouveau gestionnaire du service de police, le directeur me paie au taux horaire habituel. Mon délégué syndical veut que je fasse valoir mes droits, et me pousse à exiger que ces heures supplémentaires me soient payées à leur juste taux. Le hic, c’est que le directeur me répond – en toute discrétion, mais en termes clairs – que si je persiste, il va me sacrer dehors et qu’en prime, il va s’assurer de me faire une réputation telle que je ne pourrai plus jamais trouver de travail comme policier. Je suis piégé.

Au cours des mois qui suivent, la guerre s’intensifie entre nous, et les relations de travail deviennent de plus en plus catastrophiques, la crédibilité de l’un étant constamment mise en doute par l’autre, et inversement.

Un bon matin, alors que j’arrive au travail, je découvre que deux policiers enquêteurs de la Sûreté du Québec m’attendent: ils procèdent à mon arrestation en bonne et due forme, allant jusqu’à me faire part de mes droits!

Je n’y comprends strictement rien. Ils m’avisent que je fais l’objet d’une enquête criminelle. Je suis suspecté d’avoir subtilisé de l’argent dans la voûte à mandats de dépôt du poste. La fin de semaine passée, un montant d’argent destiné à acquitter le mandat d’un citoyen a été reçu et placé dans la voûte. Conformément à la consigne, un rapport a été rédigé à ce sujet.

Selon les dires des enquêteurs, lorsque le directeur a cherché cet argent le lundi matin, il ne se trouvait plus dans l’enveloppe de dépôt. Il y a quatre suspects, les quatre personnes qui ont travaillé au poste cette fin de semaine-là, et j’en fais partie.

Je suis scandalisé qu’on puisse ainsi mettre mon intégrité en doute, et je devine bien qu’on risque de ne jamais résoudre cette enquête... à moins que le coupable fasse des aveux, ce qui a peu de chances d’arriver.

Même si l’on n’arrive jamais à prouver que je suis coupable, on ne réussira pas non plus à apporter la preuve de mon innocence. Je suis au désespoir. Mon rêve de poursuivre ma carrière de policier – principalement à Montréal – s’effondre. Je suis confiné à Sainte-Marthe jusqu’à ce que le directeur décide de ne plus renouveler mon contrat d’employé temporaire. Et qui engagera un jeune policier soupçonné de vol à l’interne à qui le directeur n’a fourni que de mauvaises références ? Personne.

Afin de rendre plus crédible cette accusation de vol, une seconde plainte est déposée dans le même contexte quelques semaines plus tard. Le climat de travail est pourri et la Ville refuse de négocier avec un corps de police « corrompu ». Les choses vont mal, c’est peu de le dire. Mais je refuse de me laisser abattre. Puisque l’enquête sur les vols ne progresse pas d’un pouce, j’élabore une stratégie... en me disant que c’est ma dernière chance.

Cela fait quelques semaines qu’aucun autre délit n’a été rapporté. Après avoir consulté mon ex-beau-frère, propriétaire d’une agence de sécurité et d’investigation, je propose à mon partenaire de commencer par faire un faux rapport d’exécution de mandat pendant notre quart de fin de semaine. Nous déposerons ensuite dans la voûte une enveloppe contenant un montant de 200 dollars fournis conjointement. Le charme de l’histoire, c’est qu’avec la complicité de mon ex-beau-frère, des caméras cachées seront installées au-dessus de la voûte, qui, espérons-le, révéleront l’identité du coupable, mettant ainsi un terme à cette saga.

Le dimanche matin suivant, alors que le poste est désert tout comme l’hôtel de ville adjacent, nous nous exécutons : installation en toute discrétion du matériel de surveillance, fabrication d’un faux rapport et dépôt d’une enveloppe pleine d’argent dans la voûte officielle – en fait un petit local isolé situé derrière le bureau de la secrétaire.

Notre quart de travail se termine à 19 heures, et nous voilà relevés par les coéquipiers du quart de nuit, qui vont rester sur les lieux pour le reste de la fin de semaine. Nous quittons le poste en espérant que la lumière soit faite sur ces événements, et en priant pour que le voleur ne résiste à une pareille somme d’argent. L’appât est en place.

Le lundi suivant, je suis de nouveau accueilli par les deux enquêteurs de la Sûreté du Québec. Ils ne sont visiblement pas d’humeur à appliquer la présomption d’innocence. Je suis le dernier venu, le petit nouveau que personne ne connaît, et à leurs yeux, je suis fort probablement le voleur pas très futé qui arrondit son maigre salaire de « temporaire » en subtilisant les enveloppes de mandats. Merveilleux.

Si je me fie à leurs faces exaspérées, mes deux enquêteurs sont déterminés à cesser de perdre leur temps avec des larcins de second ordre. Ils me conduisent dans le bureau du directeur, où ils me mettent en état d’arrestation. Ils exigent des aveux en me promettant d’en minimiser l’impact si je collabore. J’ai le malheur de rester aimable et souriant, mais ferme dans mon refus, ce qui n’arrange pas mes affaires, et achève de les rendre fous. Ils passent alors à la vitesse supérieure, et leur méthode d’interrogatoire se fait dénigrante, et insultante.

À mon tour de perdre patience. Vous voulez des aveux ? Très bien, suivez-moi! Tous deux surpris et étonnés de me voir aussi confiant, ils me suivent jusque dans la salle où sont les vestiaires. Je tire un petit escabeau laissé là par la femme de ménage, et à leur grande surprise, j’y grimpe. Je soulève une plaque du plafond suspendu et je récupère un magnétoscope auquel est reliée, à travers les faux plafonds, une petite caméra de surveillance espionnant la voûte à mandats.

Stupéfaits de mon installation, ces messieurs ont la mâchoire à terre. C’est bien la première fois qu’ils s’apprêtent à résoudre une enquête par l’intermédiaire de leur principal suspect ! Je leur explique mon stratagème pour « clairer mon nom» et identifier le vrai coupable, et je leur promets une belle séance de visionnement. À condition que notre installation n’ait pas foiré !

Je croise les doigts, et j’invoque tous les saints pendant qu’ils se saisissent de la cassette vidéo. Ils se dirigent sans plus attendre vers la cuisine, abandonnée à cette heure de la journée, pour visionner la vidéo des événements de la fin de semaine. Sur la bande, on me voit placer l’enveloppe piégée et remplie d’argent dans la voûte, puis refermer la porte. Puis, plus rien... jusqu’au lundi matin.

Et là, miracle, le directeur de la ville apparaît, accompagné de sa secrétaire. Il s’empare de l’enveloppe, l’ouvre en souriant, et prend soin de faire un « petit câlin» à sa complice. Bingo! Les minutes qui suivent se déroulent dans le bureau du grand patron. D’où je suis, et à mon immense satisfaction, je peux entendre une conversation plus qu’animée, et ponctuée de mots d’église.

C’est le début des procédures de destitution du directeur du service de police de la Ville. Il n’a pas pu être accusé des vols, car le dispositif caché n’avait pas été installé avec l’accord du propriétaire des lieux et dans le respect intégral du cadre juridique prévu. Cependant, la fausse enquête criminelle qu’il avait instituée constituait un méfait public, ce qui a servi dans le processus de nettoyage.

Avec les excuses et les remerciements des enquêteurs, je venais de recouvrer l’espoir de poursuivre ma carrière policière. De préférence ailleurs...

CHAPITRE 14

Outremont ma chère

J’arrive enfin dans la métropole. Pas tout à fait à Montréal, puisque je suis engagé au poste 32, dans le secteur Outre- mont. C’est un peu trop calme pour le jeune gars en manque d’action que je suis, mais je voulais être engagé à Montréal, et il faut bien commencer quelque part! La nature humaine étant partout pareille, il m’arrive tout de même de belles aven- tures dans ce quartier calme de la bourgeoisie montréalaise... Par un dimanche très tranquille, vers le début de l’après- midi, deux de nos confrères annoncent sur les ondes radio qu’ils enquêtent sur un individu qui vient de descendre de taxi à la hâte et qui se dirige vers eux au coin des avenues du Parc et Van Horne.

Je suis à quelques rues de là avec mon partenaire de patrouille, et nous décidons d’aller voir. Contrôle de routine, au cas où. Quelques secondes plus tard, la policière déjà sur les lieux demande du renfort sur les ondes radio. La panique dans sa voix nous alerte. On fonce!