Mission Bon Accueil: Le père Noel a déjà fait des heureux

Les enfants défavorisés de la région de Montréal ont déjà commencé à déballer leurs cadeaux de Noël grâce à la Mission Bon Accueil qui a offert des centaines de jouets lors de sa distribution annuelle, samedi.

Pour cette grande journée festive, près de 350 enfants ont ainsi pu choisir directement un cadeau, mais aussi rencontrer le père Noël qui a pu faire le déplacement cette année. Au total, ce sont 1500 jouets qui seront distribués d’ici le 24 décembre par l’organisme caritatif.

Pour Svetlana Chernienko, ambassadrice de Mission Bon Accueil, «tous les enfants méritent d’avoir des cadeaux sous l’arbre [de Noël]».

«Il y a des familles qui n’ont pas l’argent pour acheter des jouets. Aujourd’hui, j’ai vu des petits garçons et des petites filles qui étaient super contents. J’ai aussi vu des parents qui étaient soulagés, comme "enfin je fais quelque chose pour mes enfants". Le stress a diminué. Certaines familles ont été très touchées par la pandémie», a déclaré Mme Chernienko qui est également une ancienne bénéficiaire de la Mission Bon Accueil.

En entrevue avec l’Agence QMI, elle a raconté comment l’organisme l’a aidée à s’en sortir alors qu’elle était dans une situation de violence conjugale: «Quand je suis partie, j’avais juste mon petit garçon, je n’avais pas d’argent, je n’avais rien à manger. J’ai marché de Verdun jusqu’au centre-ville au bureau rue Saint-Antoine, pour avoir de la nourriture et des vêtements pour mon petit. Ils m’ont vraiment aidée».

Fondée en 1892, la Mission Bon Accueil est la plus importante banque alimentaire de la métropole. L’organisme prépare et sert environ 7000 repas chaque semaine et fournis des produits d’épicerie gratuits à plus de 3000 familles.