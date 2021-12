NFL: retour en force des 49ers

Les 49ers ne sont clairement pas sortis du bois avec un calendrier de fin de saison qui ne s’annonce pas de tout repos, mais le simple fait qu’ils soient revenus dans la discussion pour une possible place en éliminatoires semblait impensable il y a un mois.

À ce moment de la saison, les Niners venaient d’être battus aisément par les Cardinals. Ils tombaient avec une fiche de trois victoires et cinq revers, tandis que les Rams les devançaient confortablement au deuxième rang de la division Ouest avec un dossier de 7-1.

On ne le dira jamais assez : comme les choses changent rapidement dans la NFL! Aujourd’hui, les 49ers ne sont plus qu’à un match des Rams pour le deuxième rang de la division et leur victoire contre eux à la semaine 10 se veut un atout dans leur manche.

À leurs trois derniers matchs, les hommes de Kyle Shanahan ont marqué 31, 30 et 34 points en revenant à la base.

Course à l’avant-plan

Les succès récents des Niners n’ont rien de bien mystérieux. Ils jouent un style physique en misant sur le jeu au sol, tandis que le quart-arrière Jimmy Garoppolo ne fait que gérer la parade et mettre la table. Le jeu au sol et la défensive s’occupent de concocter le plat de résistance.

Dans leur victoire surprise face aux Rams, qui a permis de débuter leur actuelle série de succès, les 49ers ont opté pour 44 courses et seulement 20 passes.

Face aux Jaguars, le ratio a été plutôt similaire avec 42 courses pour 24 passes. Contre les Vikings, les 39 courses ont été encore une fois bien supérieures aux 22 passes.

Les trois efforts terrestres ont produit successivement 156 verges au sol, puis 171 et 208.

C’est simple, quand les 49ers arrivent à établir le jeu au sol et qu’ils s’y collent, ils deviennent dominants. Cette saison, cinq de leurs six victoires ont été enregistrées lorsqu’ils se tournent plus vers la course que la passe.

Le porteur recrue Elijah Mitchell, un étonnant choix de sixième tour, génère 86,6 verges au sol par rencontre. Sa moyenne de verges par match le positionne au quatrième rang parmi les porteurs.

Pas une route facile

Malgré le retournement de situation à San Francisco, c’est encore loin d’être dans la poche pour une place en séries. Parmi leurs adversaires à venir d’ici la fin du calendrier régulier, les Seahawks ont leur numéro depuis longtemps, les Bengals jouent de l’excellent football, tandis qu’il ne faut pas décompter les Titans et les Rams.

Trois de ces équipes (Bengals, Titans et Rams) sont dans le top 10 contre la course et l’attaque sera privée, au moins cette semaine et peut-être plus longuement, de l’incroyable Deebo Samuel, qui commande énormément d’attention adverse. C’est là que le quart-arrière Jimmy Garoppolo devra en faire plus. Et c’est là qu’il y a lieu de douter.

Présentement, c’est vrai qu’il ne commet pas de bourdes, mais s’il se retrouve dans un contexte où il doit transporter l’attaque, c’est loin d’être acquis. Kyle Shanahan le sait fort bien et c’est pourquoi il a redonné une identité plus physique à son offensive plutôt que de s’entêter à faire fonctionner le jeu aérien à plein régime.

Les espoirs des 49ers de rebondir en séries après un an d’absence sont légitimes, même si la route sera ardue.

À plus long terme, Shanahan ne peut que prier pour que son jeune projet, Trey Lance, devienne enfin l’élu pour porter sa vision offensive à un autre niveau. Parce que Jimmy G, lui, demeurera ce qu’il est. Un quart-arrière correct, sans plus.

NOS PRÉDICTIONS DE LA SEMAINE 13

JEUDI

MON CHOIX

Dallas à La Nouvelle-Orléans COWBOYS

DIMANCHE

MES CHOIX

NY Giants à Miami (13 h) DOLPHINS

Indianapolis à Houston (13 h) COLTS

Minnesota à Detroit (13 h) VIKINGS

Philadelphie à NY Jets (13 h) EAGLES

Arizona à Chicago (13 h) CARDINALS

LA Chargers à Cincinnati (13 h) CHARGERS

Tampa Bay à Atlanta (13 h) BUCCANEERS

Jacksonville à LA Rams (16 h 05) RAMS

Washington à Las Vegas (16 h 05) RAIDERS

Baltimore à Pittsburgh (16 h 25) STEELERS

San Francisco à Seattle (16 h 25) 49ERS

Denver à Kansas City (20 h 20) CHIEFS

LUNDI

MON CHOIX

Nouvelle-Angleterre à Buffalo (20 h 15) BILLS

Équipes en congé: Browns, Titans, Packers, Panthers

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 8 en 15 (53,3%)

TOTAL CETTE SAISON : 109 en 180 (60,6%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Giants de New York (4-7) vs Dolphins de Miami (5-7)

SANS DANIEL JONES

Autant les Giants que les Dolphins connaissent de bons moments même s’il est probablement trop peu trop tard. Les deux défensives jouent à un niveau élevé depuis quelques semaines. Particulièrement les Dolphins, qui n’ont pas donné plus de 10 points dans trois de leurs quatre matchs, dans leur actuelle série de victoires. Le quart des Giants, Daniel Jones, est blessé au cou et ratera le match. Mike Glennon, avec sa fiche de 6-21 en carrière, prend le relais. Vous avez confiance? Moi non plus!

Dolphins par 7

Colts d’Indianapolis (6-6) vs Texans de Houston (2-9)

TAYLOR EN VEDETTE

Les Colts ont démoli les Texans 31-3 en octobre et même si l’écart risque d’être moins prononcé cette fois en raison de la présence de Tyrod Taylor comme quart des Texans, le résultat ne sera pas différent. Inutile de réinventer la roue pour les Colts. Jonathan Taylor a piétiné les Texans de 145 verges au sol la dernière fois. Face à une défensive qui est 31e contre la course, autant au chapitre des verges que des touchés accordés, tout autre plan serait une perte de temps.

Colts par 13

Vikings du Minnesota (5-6) vs Lions de Detroit (0-10-1)

ENCORE DANS LE COUP

Les Vikings ont gagné leurs huit derniers duels face aux Lions, mais les deux derniers ont été décidés par des écarts de seulement deux points. Les Mauves seront probablement privés du porteur Dalvin Cook, mais c’était aussi le cas face aux Lions à la semaine 5 et le réserviste de qualité Alexander Mattison avait couru pour 113 verges. Les Lions sont encore passés proche la semaine dernière. C’est l’histoire de leur vie. Les Vikings sont toujours dans la course aux séries et joueront avec fougue.

Vikings par 6

Eagles de Philadelphie (5-7) vs Jets de New York (3-8)

UNE BELLE OCCASION

Le beau momentum des Eagles a été freiné la semaine dernière face aux Giants. Imaginez un peu le bordel si l’équipe s’incline deux semaines de suite face aux deux pauvres clubs de New York! Ne portons pas malheur aux Oiseaux, mais leur quart-arrière Jalen Hurts, affecté par une blessure à la cheville, doit élever son jeu. À ses cinq dernières sorties, il n’a lancé que trois passes de touchés et n’a pas lancé une fois pour 200 verges. Heureusement qu’il court...

Eagles par 10

Cardinals de l’Arizona (9-2) vs Bears de Chicago (4-7)

RETOURS ATTENDUS

C’est enfin le retour du quart-arrière Kyler Murray et du receveur DeAndre Hopkins pour les Cardinals. Même sans eux, ils se sont bien débrouillés, mais l’attaque prend une toute autre dimension lorsqu’ils sont à bord. Les Bears sont solides contre la passe (8e rang) et les Cards ont besoin de toutes leurs armes. Offensivement, les Bears reviennent avec Andy Dalton, qui sera confondu par une défensive qui ne donne que 204 verges aériennes par match.

Cardinals par 10

Chargers de Los Angeles (6-5) vs Bengals de Cincinnati (7-4)

HAUT POTENTIEL OFFENSIF

Il s’agira du premier duel entre deux jeunes quarts-arrières qui excellent en Joe Burrow et Justin Herbert. Il sera important pour les Chargers de prendre rapidement les devants pour forcer les Bengals à abandonner la course. Le porteur Joe Mixon connaît de bons moments et il pourrait déchirer la piètre défensive des Chargers contre le jeu au sol. Justin Herbert risque d’être agressif contre les Tigrés, qui montrent la 25e défensive contre la passe. Beaucoup de points en vue...

Chargers par 3

Buccaneers de Tampa Bay (8-3) vs Falcons d’Atlanta (5-6)

PAUVRES FALCONS!

Depuis que Tom Brady s’est amené à Tampa, il s’est montré sans pitié pour les Falcons avec 11 passes de touchés et seulement une interception en trois duels. Dans ces trois duels, les Buccaneers ont inscrit 41 points en moyenne. Ils ont été particulièrement sanglants lors des deux derniers avec des victoires par 23 et 17 points d’écart. Les Falcons n’ont battu aucune équipe cette saison avec une fiche gagnante. Ça devrait suffire à vous convaincre. Misez Buccaneers, par une bonne pelletée.

Buccaneers par 15

Jaguars de Jacksonville (2-9) vs Rams de Los Angeles (7-4)

RÉVEIL OBLIGATOIRE

Après trois défaites contre de bonnes formations (Titans, 49ers et Packers), les Rams obtiennent une faveur du calendrier dont toute équipe en déroute rêverait. Les Jaguars débarquent à Los Angeles et même s’ils ne peuvent être regardés de haut, reste qu’ils sont les candidats idéaux pour relancer la confiance des Rams. Pas juste la confiance de Matthew Stafford, qui distribue les interceptions à un rythme inquiétant, mais aussi celle de la défensive qui n’intimide plus.

Rams par 16

Équipe de Washington (5-6) vs Raiders de Las Vegas (6-5)

DUEL EMBÊTANT

Les deux équipes sont capables du meilleur comme du pire d’une semaine à l’autre. Ce duel est donc un véritable casse-tête. S’il y a une chose que les Raiders font généralement bien, c’est passer le ballon. Derek Carr a le don de faire progresser l’attaque et Washington ne s’est pas bien défendu contre la passe cette saison, même s’il y a amélioration dernièrement. Carr sera cependant privé de l’ailier rapproché Darren Waller, mais Foster Moreau est loin d’être une mauvaise solution de rechange.

Raiders par 3

Ravens de Baltimore (8-3) vs Steelers de Pittsburgh (5-5-1)

RIVALITÉ ÉPIQUE

Les Steelers ne sont plus ce qu’ils ont été dans les dernières années, mais la rivalité face aux Ravens soutire toujours le meilleur d’eux. Il ne faut pas sous-estimer ce facteur. L’attaque des Ravens piétine depuis quelques matchs et Lamar Jackson se cherche. Les Steelers, avec ou sans TJ Watt, vont certainement concocter un plan impliquant des tonnes de blitz. Il ne se marquera pas beaucoup de points et ce sera chaudement disputé, avec de gros jeux défensifs des Steelers pour faire la différence.

Steelers par 2

49ers de San Francisco (6-5) vs Seahawks de Seattle (3-8)

RIVAUX CORIACES

Ce n’est jamais l’amour entre 49ers et Seahawks. Les deux rivaux ont vu sept de leurs dix derniers matchs soldés par une possession. Incroyable, mais 14 des 16 derniers affrontements ont été à l’avantage des Seahawks, toutefois. Les Niners ont d’ailleurs gagné deux fois seulement à Seattle depuis 2011. Sauf qu’en 2021, les Seahawks sont 1-4 à la maison. Ils ont aussi cédé quatre fois plus de 140 verges au sol. À l’évocation de cette statistique, les Niners reniflent l’odeur du sang.

49ers par 3

Broncos de Denver (6-5) vs Chiefs de Kansas City (7-4)

DES CHIEFS REPOSÉS

Le moment est venu pour y aller de la mise à jour annuelle d’une statistique impossible à éviter. Les Chiefs reviennent de congé et après une semaine de congé, la fiche en carrière d’Andy Reid est de 19-3. Autre élément qui joue dans la tête des Broncos : depuis 2015, ils n’ont pas réussi à vaincre les Chiefs, soit à leurs 11 derniers duels. Dans cette rivalité de division à sens unique, les Chiefs ont plus de punch à l’attaque et une défensive qui ne donne plus sa place depuis quelque temps.

Chiefs par 8

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (8-4) vs Bills de Buffalo (7-4)

ÉNORME LUNDI SOIR

Pour la première fois de leur histoire, les Bills sont les hôtes d’un match du lundi soir en décembre. Il va faire froid, mais les partisans ne seront pas moins chauds pour autant! La perte du demi de coin Tre’Davious White fait très mal, mais face aux receveurs des Patriots, la tertiaire des Bills devrait s’en tirer. Il faudra cependant être en mesure de freiner le jeu au sol redoutable des Pats. Pas une équipe de la trempe des Bills ne figure sur le tableau de chasse victorieux des Pats depuis six semaines.

Bills par 4

