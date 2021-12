Nouveau blocage ferroviaire à Saint-Lambert

Quelques dizaines de manifestants ont bloqué, samedi matin, la voie ferrée du Canadian National à Saint-Lambert pour appuyer la nation autochtone Wet’suwet’en dans sa lutte contre le gazoduc Coastal GasLink en Colombie-Britannique.

«Nous bloquerons des infrastructures de transport essentielles à l'économie canadienne tant que la GRC sera sur le territoire des Wet'suwet'en et que la construction du gazoduc Coastal GasLink se poursuivra», a expliqué par communiqué Marianne Côté, une militante du groupe Anticolonial Montréal.

Les manifestants se sont ralliés autour du slogan «shut down kkkanada».

«C'est important que des allochtones prennent des initiatives pour répondre à l'appel à la solidarité avec les Wet'suwet'en et perturbent la vie économique et politique canadienne sans répit», a poursuivi Mme Côté en appelant les mouvements écologistes et de défense des droits des territoires à l’action.

Ce nouveau coup d’éclat, qui survient après quelques semaines tendues sur le territoire Wet’suwet’en, n’est pas sans rappeler la vague de blocages qui avait paralysé le réseau ferroviaire canadien à l’hiver 2020, tout juste avant le début de la pandémie.

Ces derniers temps, plusieurs manifestations ont éclaté sur le territoire de la nation Wet’suwet’en, dégénérant en affrontement avec la Gendarmerie royale du Canada qui a procédé à plusieurs arrestations au fil du temps.

Notamment, 15 personnes, dont deux journalistes, ont été arrêtées d’un seul coup le 20 novembre dernier.

Les militants opposés à la construction du gazoduc cherchent à bloquer des chemins d’accès pour les travailleurs et l’acheminement de matériaux, malgré des injonctions leur ordonnant de laisser libre-cours aux travaux de construction.