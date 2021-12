Pas du gros déchirage de chemise

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : notre Bureau d’enquête, basé à Montréal, à Québec et à Ottawa se spécialise dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, nos journalistes et nos recherchistes vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre de voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L’ÉNONCÉ

Le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon a été cuisiné mardi concernant les 68 millions $ prêtés à 10 mystérieuses entreprises qui ne respectaient pas les critères gouvernementaux d’aide d’urgence au début de la pandémie. Le député libéral Monsef Derraji a eu droit à une réplique cinglante de la part du ministre lors de la période de questions : « Une personne qui, au mois d’avril, mai 2020, se déchirait la chemise en Chambre pour nous dire qu’au gouvernement on ne supportait pas nos entreprises, la chemise déchirée, le sang coulait, disant qu’on laissait tomber, laissait mourir nos entreprises... »

LES FAITS

L’Heure juste a réécouté toutes les interventions de M. Derraji à l’Assemblée nationale des mois d’avril et mai 2020 pour vérifier si ses interventions portaient sur l’aide d’urgence aux entreprises et si son ton se qualifiait de « déchirage de chemise ».

D’abord, M. Derraji n’a posé que deux questions au Salon bleu pendant cette période, l’une portant sur le plan de réouverture et l’autre sur l’aide allouée aux restaurateurs. Les autres échanges ont eu lieu en commission parlementaire. Non seulement ils ne portaient pas sur les programmes d’aide d’urgence aux entreprises (sauf au niveau fédéral), mais ils ont été plutôt cordiaux. Le 24 avril 2020, M. Fitzgibbon a d’ailleurs qualifié une de ses questions de « très pertinente ».

Le ton et les propos de M. Derraji en Chambre se qualifient donc difficilement de « déchirage de chemise », mais tout est une question d’interprétation et de sensibilité !

– Marie Christine Trottier

Le chiffre de la semaine : 7 ans

C’est la durée moyenne des mandats des directeurs généraux du Canadien de Mont-réal depuis la création du club en 1909.

Le dernier DG, Marc Bergevin, a été congédié dimanche par l’organisation, après 10 ans de service.

Dix-sept personnes ont occupé ce poste au cours de ces 112 années, dont Serge Savard, qui a été DG pendant 12 ans, et Frank J. Selke, qui a occupé ce siège le plus longtemps, soit 18 ans. À l’inverse, Joseph Cattarinich et Jack Laviolette se sont partagé le poste pendant seulement un an, lors de la saison inaugurale de 1909-1910, en plus d’être en uniforme lors des matchs de l’équipe.

Le successeur de Bergevin devrait être nommé sous peu.

– Charles Mathieu