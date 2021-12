Stroll incapable d’accéder à la Q2

Rien ne s’est déroulé comme prévu pour Lance Stroll et l’écurie Aston Martin durant la séance de qualifications du Grand Prix d’Arabie Saoudite, samedi. Le Québécois n’a même pas été en mesure d’obtenir sa place pour la Q2.

Le pilote de 23 ans a seulement été en mesure de signer le 18e meilleur temps de la première séance (1 min 29, 368 s), devant les Haas de Mick Schumacher et de Nikita Mazepin.

«Je suis vraiment déçu de n’avoir pris que la 18e place en raison du trafic à la fin de la session qui a ruiné ma qualification. On aurait dit un stationnement et je n’ai rien pu faire. Ça l’a eu pour résultat que je n’ai pas pu réussir un temps rapide quand mes pneux et la piste étaient dans des conditions optimales. Je crois que j’avais ce qu’il faut pour atteindre la Q2.»

Stroll tentera donc de remonter le peloton durant la course dimanche pour inscrire des points dans une deuxième course consécutive. Lors de la dernière, au Qatar, il avait obtenu une sixième place, son meilleur rendement de la saison.

«Nous allons voir s’il n’y a pas quelque chose que nous aurions pu faire de différent. Nous n’avons jamais eu une course ici, alors nous verrons comment ça se déroule [dimanche] et nous tenterons de récupérer quelques places.»

Les choses n’ont toutefois pas été mieux pour son coéquipier Sebastian Vettel, qui n’a su obtenir qu'une 17e place et qui a, lui aussi, été écarté après la première séance des qualifications.

L’autre représentant de l’unifolié en piste, Nicholas Latifi, chez Williams, a été le dernier éliminé de la Q1, après avoir signé un temps de 1 min 29, 177 s, ce qui lui a valu la 16e place.

Hamilton et Verstappen animent le spectacle

Au cœur d’une lutte au classement comme il s’en est rarement vu dans les dernières années, Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) ont une fois de plus démontré l’étendue de leur talent.

Durant la Q3, le Néerlandais a d’abord réussi le meilleur temps (1 min 27, 653 s), avant de voir Hamilton lui ravir la pole position sur son dernier tour, en le devançant par 0,142 seconde. Verstappen a alors tenté de rendre la pareille à son rival et semblait en voie de le faire, mais il a frappé un mur dans la dernière portion du circuit, mettant fin à ses chances de commencer la course devant les autres pilotes.

Valtteri Bottas, le coéquipier de Hamilton chez Mercedes, a pour sa part séparé les rivaux et s’élancera de la deuxième position.

