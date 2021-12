Colombie-Britannique: l’oléoduc Trans Mountain repart dimanche

L’oléoduc Trans Mountain reprendra ses activités dimanche, après avoir mis à l’arrêt à la mi-novembre en raison des importantes intempéries qui sévissaient en Colombie-Britannique.

Transportant habituellement 300 000 barils de pétrole entre l’Alberta et Burnaby, la canalisation «est demeurée dans un état statique sécuritaire et aucune fuite de produit ou de dommage sérieux à la conduite n’a été détecté», a rapporté Trans Mountain par communiqué samedi.

La fermeture de l’oléoduc avait obligé le gouvernement à rationner l’essence dans les zones les plus touchées par les inondations, avec une limite de 30 litres par plein d’essence, afin de s’assurer de ne pas manquer de carburant pour alimenter les services essentiels. Cette mesure devait demeurer en vigueur au moins jusqu’au 14 décembre.

«Des efforts considérables et soutenus ont été déployés à la remise en fonction de l’oléoduc afin de rétablir l’accès perdu en raison des routes endommagées, des changements dans le débit des rivières et des mauvaises conditions météorologiques. Les équipes ont travaillé 24 heures sur 24 pour dégager les routes, construire des ponts et contrôler les cours d'eau dans le but d’accéder au pipeline et de le réparer», a exposé Trans Montain.

La remise en service de l’oléoduc demeure toutefois sous réserve d’obtenir le consentement de la Régie de l’énergie du Canada. Les équipes et l'équipement d’intervention d’urgence demeurent en place dans les zones cruciales et des barrages sont déployés de manière proactive dans l'éventualité peu probable d'un rejet, a mentionné l’entreprise.

Les travaux supplémentaires, tels que des inspections préventives supplémentaires de la canalisation, le blindage des berges et l'ajout d'une couverture végétale ou le déplacement de tronçons, seront exécutés au cours des semaines à venir.