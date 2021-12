Boîtier «Si on s’aimait»: Louise Sigouin lance des outils pour explorer ses sentiments

Après avoir publié les deux tomes du livre à succès Si on s’aimait (1, 2), la sexologue Louise Sigouin, vedette du docu-réalité de TVA, propose un boîtier de cartes inspirées et inspirantes pour mieux comprendre et améliorer nos relations amoureuses et affectives. En 55 cartes et 194 questions, elle invite les gens à passer de l’introspection à l’action, en fonction de cinq dualités fondamentales de l’identité d’un couple.

• À lire aussi: Une édition spéciale de «Si on s’aimait» vouée aux couples en difficulté

• À lire aussi: Louise Sigouin continue de nous aider à avoir de meilleures relations

Le contenu des cartes fait le lien avec les deux livres de la collection Si on s’aimait, mais le format permet une approche plus personnelle, qui invite à l’introspection. On peut piger une carte au hasard, se poser des questions essentielles et y réfléchir seul, en couple ou entre amis. C’est un outil précieux pour entamer des discussions intéressantes !

Les 55 cartes sont regroupées selon trois lois essentielles : l’autonomie affective, l’authenticité et l’estime de soi. On y trouve aussi des clefs de compréhension, des conseils, des exercices pratiques et des défis.

Quand on se perd...

En entrevue, Louise Sigouin explique que le coffret est un outil supplémentaire pour les couples. « On a eu cette idée. C’est le contenu des tomes 1 et 2, mais on l’a organisé pour que ça permette une réflexion encore plus en profondeur. » Dans la vie quotidienne, on n’a pas toujours l’occasion de s’arrêter et de réfléchir à des questions fondamentales !

« Seul, en couple ou en groupe, ça donne un outil pour guider une réflexion, pour réfléchir sur un thème qui ne nous viendrait peut-être pas à l’esprit au quotidien. Les cartes regroupent l’autonomie affective, les dualités, les trois lois, les six clefs, les douze conseils. C’est comme si on couvrait chacun de ces thèmes, de façon encore plus précise. »

En consultation, Louise Sigouin accueille des couples en crise, pour qui rien ne va plus. « Une des réalités que je constate, en couple, c’est qu’à un moment donné, on se perd, pour toutes sortes de bonnes raisons. On a une famille, on veut se réaliser professionnellement, on a un projet de voyage, on a le quotidien, les responsabilités. On finit par cesser de donner du temps de qualité à la réalité. »

C’est là qu’elle intervient et propose à ses clients d’instaurer un rituel amoureux. « Quand je leur dis ça, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont souvent assez inconfortables pour s’asseoir de façon paisible et juste discuter. Et c’est ce genre de réflexion qui va les inviter à reprendre une communication plus fluide. Il s’agit de faire le focus, ensemble, sur une question qui nous touche de près ou de loin. C’est comme aller voir un film : on regarde ensemble et ensuite on discute. »

Être ensemble

Le boîtier s’établit donc comme un support pour rétablir une communication, pour faire le point. « On évolue, comme être humain. Je ne suis pas la même personne qu’il y a cinq mois, il y a cinq ans, il y a dix ans. Est-ce que je pense encore la même chose ? Je trouve que c’est un bel outil pour rétablir une intimité relationnelle qui est un petit peu chamboulée ou en difficulté. »

Dans sa pratique, Mme Sigouin a constaté que bien des gens ont traversé des épreuves et des moments difficiles pendant la pandémie, mais qu’ils ont décidé de se serrer les coudes et d’être solidaires. « Ils ont réalisé que, dans des situations difficiles comme ça, c’est important d’être entre nous, d’être ensemble, et qu’on n’a donc pas le goût de s’en aller chacun de notre bord ! »

Louise Sigouin est sexologue.

Elle anime la docu-réalité Si on s’aimait, diffusée à TVA.

Elle a écrit les deux tomes de Si on s’aimait.

Les responsables de la série sont en recrutement en ce moment pour des couples en difficulté qui souhaiteraient participer à une édition spéciale de la docu-réalité Si on s’aimait qui sera tournée au printemps 2022. sionsaimait.ca

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Le défi des couples actuels est de comprendre leur fonctionnement et leur dynamique, d’identifier les sources de conflits qui les guettent et d’en parler franchement, pour trouver une façon de les surmonter. Il faut surtout se souvenir que la façon la plus sûre d’apprendre à vivre en couple, c’est accepter d’être à la fois l’élève et le professeur de l’autre. »