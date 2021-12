Devrait-on dépenser plus pour se nourrir?

Aux prises avec une hausse de leurs coûts de production et une pénurie de main-d’œuvre, des producteurs agricoles québécois demandent aux consommateurs qui le peuvent de dépenser plus pour se nourrir.

C’est l’idée qu’a avancée la productrice de veaux de grain, Sophie Brodeur, en entrevue à LCN.

Celle-ci souhaite voir les Québécois prioriser encore davantage l’achat local dans leur assiette.

«Je pense que ça serait important de revoir la proportion du budget qu’on accorde à l’alimentation», a affirmé Mme Brodeur.

Cette dernière se réjouit d’ailleurs de voir que de nombreux consommateurs se sont tournés vers les producteurs locaux depuis le début de la pandémie.

De plus en plus de clients y achètent directement leur nourriture; une situation qui réjouit Sophie Brodeur.

«Les producteurs ont répondu rapidement à cette demande-là, en espérant que l’engouement continue, parce que plus on vend aux consommateurs, moins il y a d’intermédiaires et plus notre marge est intéressante», explique la productrice de beaux de grain à la Ferme Réso.

