Il achète deux billets avec la même combinaison et gagne deux gros lots

Un homme qui ne se souvenait plus s’il avait déjà acheté un billet de loterie avec les numéros de son choix en a acheté un second et a remporté deux gros lots avec la combinaison gagnante.

«J’étais étendu dans mon lit et je regardais une partie de basketball à la télévision et je n’arrivais pas à me rappeler si j’avais validé ma combinaison ou non», raconte Scotty Thomas, un homme de 49 ans de Fayetteville en Caroline du Nord, selon un communiqué de la North Carolina Education Lottery.

Devant le doute, il s’est rendu en ligne pour faire l’achat d’un billet.

«Le lendemain matin, mon fils m’a demandé pourquoi deux montants différents étaient inscrits. J’ai réalisé que j’avais probablement acheté deux billets», affirme Scotty Thomas dans le communiqué rapporté par CNN.

Cette petite erreur aura pourtant été payante pour lui.

Le numéro qui se trouvait sur chacun de ses billets était gagnant d’un lot de 25 000$ par année à vie lors du tirage du 27 novembre dernier.

«Quand j’ai réalisé que j’avais gagné, j’ai dû m’étendre sur le plancher parce que je n’arrivais vraiment pas à y croire», dit l’homme chanceux.

Scotty Thomas, un éboueur, a choisi de prendre le montant forfaitaire de 780 000$ pour les deux billets.

Selon la société de loterie de la Caroline du Nord, il souhaite, avec cette somme, investir dans son entreprise, payer quelques dettes, aider sa famille et peut-être s’acheter une maison.

Après les taxes imposées sur le lot, il lui restera 551 851$.