Incertitude pour les Fêtes: entre espoir, annulations et résilience

Même si les règles sanitaires entourant les rassemblements des Fêtes n’ont toujours pas été précisées, certains bars et restaurants subissent déjà plusieurs annulations.

• À lire aussi: Plusieurs défis pour les commerçants à l'approche des Fêtes

• À lire aussi: Pourrons-nous célébrer Noël?

Les tenanciers de bars anticipent d’ailleurs déjà le pire.

«On avait espoir d’accumuler les partys pour le mois de décembre. On a eu certaines réservations. Mais là, depuis une semaine et demie, on a des annulations encore parce que le nombre de malades, chaque jour, augmente», déplore Peter Sergakis, président de l’Union des tenanciers de bars du Québec.

Les propriétaires de restaurants, quant à eux, s’attendent à un temps des Fêtes quand même occupé.

«On s'attend à un très, très bon temps des Fêtes, surtout à partir du 20 décembre jusqu'au 4 janvier, où les gens vont vraiment être en vacances», affirme Jean Martin, copropriétaire de restaurants St-Hubert dans la région de Québec.

Pour les traiteurs, qui ont connu un grand nombre d’annulations l’an dernier en raison des restrictions sanitaires liées aux rassemblements, les choses vont bon train.

Plusieurs traiteurs, au cours de la dernière année, ont changé leur offre afin de proposer des repas individuels plutôt que des repas de type buffet, ce qui aide grandement.

«On joue avec des annulations encore un peu, mais légèrement moins que l'an passé. Des diminutions de groupes aussi. En tout cas, le mois de décembre 2021 s'annonce mieux que 2020. Ça, c'est sûr», se réjouit Dave Dombrowski.

Pendant ce temps, les Québécois qui attendent de savoir s’ils pourront se réunir en faille à Noël sont résiliés à changer leurs plans à la dernière minute.

Le premier ministre François Legault a indiqué récemment qu’il souhaite attendre une date plus près des Fêtes pour prendre sa décision et ainsi éviter un retour en arrière comme l’an passé.

- d’après les informations de William Vachon

À lire aussi