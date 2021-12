Jean-Philippe Cyr et son chien Wilson la «terreur»

Wilson, un chien Jack Russel âgé de 10 ans, semble être une vraie petite terreur par moment, mais son maître Jean-Philippe Cyr nous en parle avec amour malgré tout. Il y a aussi Betty, plus tranquille et presque éclipsée par Wilson...

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir Wilson chez vous ?

On n’a pas d’enfant et on était rendu à cette étape de notre vie où on était bien installé et on s’est dit : « Pourquoi pas avoir des animaux à la maison ! » Un ami avait un Jack Russel. Je trouvais ça cute. Je pensais que c’était un chien facile à vivre, mais ce n’est pas le cas... Il nous en a fait voir de toutes les couleurs ! Ensuite, on a adopté Betty, une femelle shih tzu, pour offrir de la compagnie à Wilson. Ça me va, d’avoir deux chiens à la fois.

2. Pourquoi avoir choisi ces noms pour vos chiens ?

Pour Wilson, c’est à cause des origines anglaises du Jack Russel. On a choisi un nom en conséquence. Pour Betty, c’est parce qu’il y avait un personnage dans Mad Men qui s’appelait ainsi. On écoutait la série quand on l’a adoptée.

3. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Quand j’étais petit, j’allais voler des chats chez les voisins. Je les ramenais chez nous. Ma mère me disait : « Non, non ! Il est à quelqu’un, ce chat-là ! » Finalement, elle n’a eu d’autres choix que de m’en acheter un. Je pensais que j’étais du type chat avant d’avoir des chiens à la maison.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de vos animaux ?

Wilson est un bon chien, affectueux et très énergique, mais c’est un petit monstre. Il est très intelligent, mais a une tête de cochon. Si on lui donne un pouce, il va prendre un pied ! Disons qu’il est malcommode... C’est un jappeur. Il s’installe dans la fenêtre du salon et jappe après tous les passants. Betty est plus réservée et craintive. Elle est douce et effacée. C’est plutôt le genre de chien parfait pour regarder la télévision. Elle n’a pas de défaut, mais elle a besoin de toilettages réguliers. Si elle le pouvait, elle vivrait dans un spa !

5. Racontez-nous un fait particulier concernant votre animal.

Wilson a une passion pour les écureuils. Il a même un toutou en écureuil. Il rêve d’en attraper un... mais ça n’arrivera pas. Wilson, c’est aussi notre aspirateur. Quand je cuisine et que j’échappe quelque chose, je siffle et il le ramasse aussi vite qu’une balayeuse. Plus besoin de passer le balai ! (rire)

6. Racontez-nous pourquoi Wilson vous en fait voir de toutes les couleurs.

J’ai de la misère à éduquer un chien, car je ne suis pas assez ferme. J’avais donc engagé au départ une intervenante du milieu canin pour Wilson, mais il a essayé de la mordre, alors ça s’est arrêté là. Wilson a du tempérament et un instinct de prédation développé. Quand des gens qu’il ne connaît pas viennent à la maison, il a tendance à leur mordre les mollets. Quand il croise d’autres chiens dans la rue, il jappe. Je dois toujours l’avoir en laisse. Il est malcommode. Ce n’est pas un shih tzu, assurément ! Quand on s’est fait construire une maison, Wilson courait toujours après les gars de la construction pour leur mordre les mollets. Ils en avaient peur... Un vrai petit monstre ! La maison n’était pas encore finie d’être construite qu’il était déjà chez lui ! Une terreur ! Une chance qu’il ne mord pas fort...

7. Quelle est l’activité préférée de Wilson ?

Wilson est toujours partant pour aller marcher. On prend trois grandes promenades par jour et il est toujours prêt ! C’est parfait pour un gars comme moi, car ça me pousse à bouger.

8. En quoi vos chiens peuvent-ils être une source d’inspiration ?

Je fais beaucoup de méditation. Les chiens vivent dans le présent. Ils ne sont pas stressés, en train de planifier leur prochaine semaine ou parce qu’ils ont un meeting demain... Ils ne sont pas en train de ressasser le passé non plus. Ils m’inspirent en ce sens. Un chien, c’est zen ! Un chien, c’est toujours heureux, toujours willing.

