Christian Marc Gendron: les projecteurs sont enfin pour lui

Il était 23 h 30, un dimanche. Le téléphone sonne chez Christian Marc Gendron. Au bout du fil, Ginette Reno. « Est-ce qu’il est trop tard ? Il faut que je te parle. Je suis tombée sur tes capsules d’imitations, tu me donnes des frissons, il faut que tu m’écrives une chanson. »

• À lire aussi: Un 53e album pour les 50 ans de carrière de René

Ginette Reno n’est pas un cas unique. Le public et plusieurs artistes sont tombés sous le charme de l’énergique pianiste, imitateur, chanteur et concurrent de La Voix 2019.

Christian Marc Gendron est présentement en demande comme il ne l’a jamais été dans sa vie.

« Le feu est pogné », s’exclame l’artiste de 45 ans.

Il a composé des chansons pour René Simard et Luce Dufault. Il était le premier nom sur la liste d’invités de Roch Voisine quand ce dernier a participé au spectacle concept L’histoire de mes chansons.

Au moment de notre entretien, il avait chanté tous les jours depuis trois semaines. D’ici Noël, il n’aura aucune journée de congé. Les représentations de son spectacle Piano Man 2, ses apparitions à la télé, ses capsules à l’émission de Paul Arcand et la composition de la musique de la série Lac-Noir, de Club illico, prennent tout son temps.

Comme une finale de la Coupe Stanley

Après presque un quart de siècle à exercer son métier de musicien dans l’ombre, Christian Marc Gendron vit enfin son heure de gloire.

« J’ai longtemps eu le syndrome de l’imposteur, pas parce que je ne me trouvais pas bon, mais parce que j’étais très fan des autres. Je me suis mis de côté. Aujourd’hui, ça me tente de prendre ma place », dit celui qui se retrouve plongé dans le tourbillon du succès.

« Je comprends un peu ce qui se passe dans la tête de mes amis comme 2 Frères, Matt Lang ou Roxane Bruneau. Ça donne le vertige d’être en demande à ce point. Ça ne m’est jamais arrivé, mais je veux rester humble et en profiter. J’ai envie de scorer. Je suis en finale de la Coupe Stanley et je veux gagner les games. »

Dans la communauté artistique, son succès fait des heureux, affirme-t-il.

« Il y a deux semaines, j’ai fait En direct de l’univers de Louis Morissette. Après le show, Véro et Louis m’ont serré dans leurs bras en me disant qu’ils étaient fiers pour moi. Roch Voisine m’a dit : c’est ton tour Christian Marc, savoure-le, tu as assez attendu. Sylvain Cossette qui m’envoie des textos, France D’Amour aussi. J’ai été le pianiste de tout ce monde-là. Aujourd’hui, tous ceux que j’ai accompagnés sont fiers. Et ça me rend fier d’avoir l’appui du public, mais aussi celui de mes collègues. »

Une pandémie salutaire

Christian Marc Gendron croit que c’est la pandémie qui a fait tourner le vent en sa faveur. La sortie à la fin 2020 de l’album de Noël qu’il a enregistré avec sa conjointe Manon Séguin, avec le soutien de Mario Pelchat, qui avait remarqué ses performances en direct sur Facebook, a été un tournant.

« Cet album a changé nos vies, on s’en fait tout le temps parler. Ensuite, j’ai lancé mes capsules d’imitations sur YouTube et le téléphone s’est mis à sonner. »

Il n’en revient pas, lui qui cherchait juste à rester actif en confinement. « Je faisais juste ça pour ne pas me pogner le beigne chez nous. La pandémie m’a été super salutaire. J’ai travaillé super fort et j’en récolte les fruits. »

Les conseils de Verville

Ce n’est pas tout. L’été dernier, il a lancé un album de chansons originales, Un nouveau printemps. Puis, il a décidé d’ajouter des imitations dans Piano Man 2, un spectacle où il revisite plusieurs grands succès de la musique pop des années 1970 à aujourd’hui.

Pour améliorer ses imitations d’Elton John, Billy Joel et les autres stars qu’il admire, il a fait appel à un expert en la matière, Pierre Verville.

Ses conseils judicieux ont été utiles, mais pas autant que ses bons mots.

« Il m’a donné beaucoup de confiance parce qu’il me trouvait bon. Ça m’a donné du gaz. »

Christian Marc Gendron présente son spectacle Piano Man 2 du 8 au 10 décembre, au Cabaret du Casino de Montréal, et les 16 et 17 décembre, au Théâtre Capitole de Québec.