Les Tiger-Cats sont de retour à la coupe Grey

Les Tiger-Cats de Hamilton ont effacé un bien mauvais début de partie pour obtenir leur billet pour le match de la coupe Grey en battant les Argonauts de Toronto 27 à 19, dimanche, lors de la finale de l’Est présentée au BMO Field.

Il s’agira donc d’une deuxième campagne consécutive où les «Cats» seront du dernier match de la saison dans la Ligue canadienne de football (LCF), eux qui avaient baissé pavillon contre les Blue Bombers en 2019.

C’est également la 22e fois que le club de Hamilton sera de la finale. Il compte huit sacres dans son histoire.

Dans l’affrontement du jour, les Tiger-Cats étaient en retard 12 à 0 après deux quarts. Papi White a été le premier à s’inscrire à la marque chez les vainqueurs. Au troisième engagement, il a réussi un retour de botté de dégagement de 51 verges pour un touché.

Quelques instants plus tard, Dane Evans a repéré Jaelon Acklin dans la zone payante pour niveler la marque. Le quart-arrière des Tiger-Cats a poursuivi ses succès en amassant deux majeurs sur des courses au quatrième quart. Il a complété son affrontement avec 16 passes réussies en autant de tentatives pour des gains de 249 verges.

Evans a pris la place de Jeremiah Masoli derrière le centre de son équipe au deuxième quart. Le pivot a aussi réussi le jeu défensif de la partie. Au deuxième quart, alors que rien ne fonctionnait pour les siens, il a soutiré le ballon à un rival qui venait de récupérer un ballon échappé.

Chez les Argonauts, le botteur Boris Bede a inscrit l’ensemble des points de son équipe. Le produit du Rouge et Or de l’Université Laval a réussi six de ses sept tentatives de placement.

En finale, les Tiger-Cats se mesureront au gagnant du duel entre les Blue Bombers et les Roughriders de la Saskatchewan. Ce match sera disputé plus tard en journée à Winnipeg.