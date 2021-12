L'intervention de Legault demandée dans le dossier des CPE

Des syndicats, parents et partis d’opposition demandent à François Legault d’intervenir pour dénouer l’impasse dans les négociations au sujet des Centres de la petite enfance (CPE).

«On a besoin d’une intervention rapide et vous avez tout ce qu’il faut pour nous amener vers la sortie de crise. Faites-le pour les enfants, la société et les travailleuses», a plaidé Stéphanie Vachon, représentante de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

Les négociations achoppent en ce moment entre autres sur la rémunération des employés de CPE autres que les éducatrices et les ratios d’enfants.

Les trois grandes centrales syndicales, les partis d’opposition et des associations de parents et de travailleuses non syndiquées étaient donc réunis ce matin pour faire front commun, malgré des demandes parfois divergentes.

«Dans les faits, on est des organisations différentes avec des besoins des réalités différentes. Mais on souhaite toutes la sauvegarde de notre réseau», a ajouté Valérie Grenon, président de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ).

La fin du conflit signifierait la fin de la grève générale illimitée des travailleuses en CPE affiliées à la CSN, et permettrait d’éviter un scénario semblable à partir de jeudi chez celles représentées par la FIPEQ-CSQ et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec.