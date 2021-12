Loyers: «On a 50 % de chance de payer 210 $ de plus» que l’an passé

Le prix moyen des loyers, tout comme le prix médian, augmente très rapidement sur le marché locatif québécois.

C’est ce qu’a partagé dimanche Jean-Christophe Caron, vice-président chez Bloc solutions, en entrevue à LCN.

La plateforme de gestion locative est une pionnière dans l’industrie au Québec, étant la première à avoir mis sur pied des baux complètement électronique.

Ainsi, elle représente environ 15 % du parc locatif total, et a accès à des données qui montrent bien l’évolution des prix.

«Si on regarde au niveau des statistiques seulement, au niveau des trois derniers mois, le loyer moyen dans notre plateforme a augmenté de 7 %, ce qui représente l’inflation d’un an complet en trois mois», explique M. Caron.

Selon lui, certaines familles paient au-dessus de 200 $ de plus par mois pour leur logement par rapport à l’année dernière.

«Les chiffres toutes grandeurs [d’appartement] confondues, on payait en moyenne 1063 $ l’an dernier et cette année c’est en moyenne 1246 $», a-t-il soutenu.

«Si on regarde au niveau de la médiane, donc 50 % des loyers se trouvent en dessous de ce prix-là et 50 % se trouvent au-dessus, on parlait de 940 $ l’an passé, maintenant on est à 1150 $, donc c’est un 210 $ de plus», a expliqué l’expert.

«Donc, on a une chance sur deux de chance de payer 210 $ de plus son loyer mensuel», a ajouté Jean-Christophe Caron.

Il croit que ces données permettent d’assumer que le loyer est de plus en plus inabordable, ou que les loyers abordables sont de plus en plus difficiles à trouver.

Il a confirmé aussi que cette problématique n’est pas confinée aux grands centres, mais est présente.