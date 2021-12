NFL : les Panthers congédient leur coordonnateur à l’attaque

Au cœur d’une série d’insuccès, les Panthers de la Caroline ont décidé de montrer la porte de sortie au coordonnateur à l’attaque Joe Brady.

C’est ce que le club de la NFL a annoncé dimanche, dans un communiqué.

«J’ai rencontré Joe ce matin et je l’ai informé que j’avais décidé de procéder à des changements, a indiqué l’entraîneur-chef Matt Rhule, dans la missive des siens. Je suis très reconnaissant de ses efforts et du temps qu’il a mis pour nous aider lors de la dernière année et demie.»

Lors des cinq dernières parties des Panthers en 2021, c’est Jeff Nixon qui assurera l’intérim au poste de coordonnateur à l’attaque. Ce dernier était l’un assistant de Brady jusqu’à tout récemment.

En pause pour la 13e semaine d’activités dans la NFL, l’équipe de la Caroline a maintenu un dossier de 5-7 jusqu’à maintenant en 2021. Cela leur confère le troisième échelon de la section Sud de la Nationale.

Les Panthers avaient pourtant amorcé la présente campagne avec trois victoires consécutives. Les choses se sont toutefois gâtées par la suite. Ils ont notamment subi la défaite trois fois lors de leurs quatre dernières sorties.