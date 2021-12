Michel Forget, c’est un homme passionné et dynamique que j’ai découvert en jouant au golf avec lui. C’est un homme impulsif, ce qui lui a coûté des emplois.

Plus jeune, il étudiait à l’École nationale de théâtre et après les cours, il déblayait la neige à Ville Mont-Royal. Un soir, il a demandé à son prof à l’École nationale de théâtre de partir plus tôt. Celui-ci a refusé.

Il a alors quitté l’école. Sa mère décrit bien la situation financière de la famille : « On est trop pauvres pour que tu sois malade et n’ailles pas à l’école. »

Tu es natif du quartier Rosemont à Montréal.

Mes parents, Maurice, Marie, et ma sœur, Josée vivions dans le secteur. Trois anciens de l’École secondaire Louis-Hébert ont laissé leurs marques à cette école, Serge Savard, Michel Bergeron, l’ancien entraîneur des Nordiques, et votre humble serviteur.

Tu as aussi fréquenté Boscoville à Montréal.

À l’époque, il y avait l’École de réforme Mont-Saint-Antoine destinée aux jeunes délinquants. J’étais moins délinquant, mais plutôt le bouffon de ma classe. Alors, je me suis retrouvé à Boscoville. Je crois que notre comportement a été à l’origine pour les cours de psychoéducation.

Le rôle de tes parents dans ta jeunesse.

Mon père, absolument rien, ma mère a bien rempli son rôle et j’ai été élevé par ma grand-mère.

Tu as vu Maurice Richard à l’œuvre.

Je m’en souviens comme si c’était hier. Mon grand-père et moi sommes allés voir le Canadien au Forum avec les immenses colonnes qui soutenaient le bâtiment.

Une attente de plus de deux heures pour rencontrer le Rocket.

J’accompagnais ma mère au magasin Dupuis et Frères, fréquenté en majorité par des francophones. Il y avait une immense file à l’extérieur pour rencontrer un invité spécial qui signait des autographes : Maurice Richard.

Le regard de Maurice ?

En m’approchant de lui, je tremblais tellement. Il m’a accueilli avec une gentille tape sur ma tête avant de m’autographier sa carte de hockey. Le regard, ses yeux et son sourire sont des souvenirs que je n’oublierai jamais.

Tu aimais le baseball.

J’assistais aux matchs des Royaux au Stade Delormier. Je me considère chanceux d’avoir vu à l’œuvre Jackie Robinson, le premier Afro-Américain qui a joué dans le baseball majeur.

Tu nettoyais les cellules des prisonniers.

Les fins de semaine, les policiers du légendaire poste 4 procédaient à l’arrestation de plusieurs gens en état d’ébriété. Alors, mes amis et moi nettoyions les cellules.

Le lien de ton travail et le baseball.

Plusieurs policiers travaillaient à la sécurité lors des matchs des Royaux. Alors, on se présentait devant leurs tourniquets. Lentement, mais sûrement les policiers faisaient un regard vers leur gauche et nous nous défilions à leur droite, pas de billets.

Tu as été un caddie au golf Municipal de Montréal.

Le professionnel de golf Damien Gauthier nous disait : « Soyez polis, les ongles bien nettoyés et votre linge propre, car cela vous permettra d’avoir de meilleurs pourboires. »

Tu prenais le taxi pour aller au golf.

Ne saute pas aux conclusions que j’étais en moyens. Au début, je prenais l’autobus Sherbrooke Est pour me rendre au golf près de Viau. Un matin, j’étais caddie pour un chauffeur de taxi qui m’a fait une offre que je ne pouvais pas refuser.

Explique-toi.

Contrairement à aujourd’hui, il n’y avait pas de réservations pour les heures de départ. Le grand luxe est arrivé. Le chauffeur de taxi passait près de chez nous vers 4 h pour me prendre. Une fois arrivé au golf, je déposais sa balle de golf avec son nom inscrit dessous dans un immense tuyau. Lorsque son nom sortait plusieurs heures plus tard, je cueillais la balle, plaçais son sac juste devant le tertre de départ et ensuite, je courais rapidement vers sa voiture dans le stationnement pour le réveiller.

Tu aurais aimé faire carrière au hockey ?

Je suis invité au camp d’entraînement du Villeray Junior. Je prends l’autobus avec mes jambières de gardien de but autour de mon cou et mon sac d’équipement dans les mains. Deux heures plus tard, je suis arrivé à l’aréna de Verdun. Nous étions sept gardiens de but qui tentaient d’avoir le poste de gardien de but. Il y a eu des tirs de barrage et un match préparatoire. J’étais tellement heureux, car je n’avais accordé aucun but... j’ai été le premier gardien de but retranché.

Le moment qui t’a le plus ébloui dans ta jeunesse.

C’est l’arrivée de la télévision. Assis dans le salon à regarder la télévision avant même que le poste soit en ondes. Il y avait seulement des émissions en français avant l’arrivée de CBC. Le hockey du samedi soir dont seulement la troisième période était présentée. Les films français qui m’ont permis de découvrir les grands comédiens de la France.

La radio pour toi c’était CKVL.

Sans aucun doute, écouter l’un de nos plus grands artistes québécois, Jacques Normand, qui animait l’émission radio très populaire La parade de la chansonnette française, a influencé ma vie.

Tes enfants demeurent à Londres.

J’ai deux magnifiques fils, Robert et David, et petits-enfants qui demeurent à Londres. La pandémie est très difficile, car cela fait près de deux ans que je n’ai pas pu les voir.

Ta conjointe a structuré ta vie.

Mon épouse et complice Marie Desmarteau a structuré ma vie. C’est une femme remarquable qui m’a toujours appuyé et m’a bien conseillé. Nous partageons une belle vie qui nous permet de nous aimer et de nous apprécier de plus en plus chaque jour.