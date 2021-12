Paniers de Noël: l’inflation donne du mal aux banques alimentaires

Les banques alimentaires font face à une demande criante et en hausse constante pour les paniers de Noël, et s’inquiètent des effets de l’inflation sur les plus démunis.

« Quand le coût de la vie augmente [il n’est pas rare] que les gens coupent dans leur budget nourriture », remarque le directeur général de Moisson Laval, Jean Gagnon.

Bien au fait de cette réalité, son organisme distribuera 300 paniers de Noël de plus que l’an dernier pour répondre aux besoins, pour un total de 2300.

À la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP), on se prépare aussi à confectionner plus de 5500 paniers, soit une hausse de 20 % depuis 2020, qui seront offerts à Montréal, à Laval et dans Lanaudière.

Scénario semblable chez les Paniers de Suzie, grâce à qui 645 familles – 100 de plus que l’an dernier – recevront une épicerie personnalisée d’au moins 500 $.

« Les gens sont très généreux. Mais si on amassait le double, on aurait la demande pour distribuer les paniers en plus », soupire Suzie Roy, à l’origine de cette initiative qui couvre le sud du Québec.

Presser le citron

Qui plus est, la hausse du coût du panier d’épicerie est venue gruger le budget alloué à chaque ménage dans certains organismes.

À la SSVP, la valeur du panier de Noël pour une personne seule a augmenté de 33 %, souligne sa directrice générale, Valérie Gagnon.

Même pour les organismes qui récoltent la majorité de leurs dons en nourriture ou via des partenariats avec des fournisseurs et des supermarchés, la recherche de denrées a été plus compliquée cette année.

« On voit un certain essoufflement dans nos dons alimentaires par rapport à l’an passé », affirme Richard Daneau, de Moisson Montréal, qui confectionne 20 000 paniers.

Il croit que la réouverture des restaurants et des hôtels, jumelée à une gestion plus serrée des inventaires dans les grandes chaînes, a diminué la quantité de nourriture à redistribuer à son prochain.

Des ravages

Mais ce qui préoccupe surtout M. Daneau, c’est un achalandage accru dans les comptoirs alimentaires en raison de l’inflation.

Ses craintes pourraient bien se concrétiser dès la prochaine année, croit le spécialiste en agroalimentaire et professeur à l’Université Dalhousie à Halifax, Sylvain Charlebois.

« Je ne veux pas dramatiser, mais je crois que les banques alimentaires ont le droit d’être inquiètes. Si on leur a donné 10 $ [en 2021], il faudra en donner 17 $ ou 18 $ pour avoir le même impact [en 2022]. C’est énorme », dit-il.

La viande et les produits transformés comme les céréales, le beurre d’arachide ou le Kraft Dinner risquent de subir les hausses de prix les plus marquées, selon lui.

DES DONS TOUJOURS APPRÉCIÉS

Pâtes alimentaires et sauces

Viande ou poisson en conserve

Céréales

Farine, riz, sucre, sel

Noix, fruits secs

Couches

Produits d’hygiène corporelle

Dons en argent

