Préparer le coup de force

Le point de presse de la présidente du Conseil du trésor, tenu à la suite du dépôt de sa proposition de règlement aux représentants des CPE, avait plus une allure de propagande qu’un souci d’informer le public.

Sans grande précision sur les chiffres, la ministre prétend offrir aux salariées ce qu’elles demandaient et joue à l’offensée en affirmant que les syndicats haussent leurs exigences salariales.

Du côté syndical, on ne se reconnaît pas dans les propos de la ministre et on se dit prêt à poursuivre la négociation.

La stratégie gouvernementale est classique. Madame LeBel voudrait porter l’odieux de l’échec des négociations et du conflit sur les salariées afin de justifier un éventuel recours à une loi spéciale.

Cependant, les manigances n’ont pas porté leurs fruits lorsqu’on constate l’appui des usagers aux salariées des CPE.

Nourrir la confusion

Le gouvernement clame qu’il ne peut offrir les mêmes augmentations aux autres employées de CPE que celles offertes aux éducatrices.

Plusieurs citoyens comprennent que les syndicats demandent le même salaire pour toutes les employées, quelle que soit la nature de leur tâche dans le CPE. Ce n’est pas le cas.

Il ne faut pas confondre pourcentage d’augmentation semblable avec salaire égal pour toutes.

Le premier ministre a poussé l’audace jusqu’à dire que les demandes syndicales entraîneraient des salaires supérieurs pour ces emplois de soutien dans les CPE à ceux identiques dans le secteur public.

Les syndicats contestent cette affirmation et visent un traitement comparable à celui qu’on retrouve dans les écoles ou les centres hospitaliers pour ce type de personnel.

Le gouvernement caquiste continue de crier au loup en faisant croire que se rendre aux demandes salariales des travailleuses en CPE générerait des appétits dans le secteur public que l’État ne pourrait pas assumer.

Pourtant, un transfert fédéral de six milliards de dollars est annoncé pour les services de garde, la négociation du secteur public est terminée et les finances publiques se portent bien à la lumière de la dernière mise à jour économique.

La situation n’apparaît pas aussi alarmante qu’on veut nous le faire croire. Un ministre octroie des contrats de plusieurs millions sans appel d’offres et facilite l’aide gouvernementale à certaines entreprises.

Un coup de pouce aux CPE ne serait pas un luxe.

La petite histoire

Les services de garde québécois sont des joyaux. Ils contribuent à une présence massive des femmes sur le marché du travail. Imaginez l’aggravation de la rareté de main-d’œuvre sans elles !

Faute de ressources financières, on a créé les CPE en parallèle des institutions scolaires contrairement à plusieurs pays européens où les jardins d’enfants sont dans le cursus scolaire.

Le processus québécois a permis au gouvernement d’imposer des conditions salariales bien inférieures à ce qu’on retrouvait dans les institutions publiques, tout en lui permettant de garder le contrôle du réseau.

Trente années plus tard, les salariées en CPE souhaitent un redressement salarial complété.

À travail égal, salaire égal !