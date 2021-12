Quand la détresse humaine frappe de plein fouet

Ma voisine et amie a vécu un drame terrible dans sa parenté. L’un de ses petits-fils s’est enlevé la vie il y a plus d’un an, et depuis, je la ramasse régulièrement à la petite cuillère. Elle ne se pardonne pas de ne pas avoir vu que son petit-fils, le fils de son fils à elle, s’en allait doucement mais inexorablement dans le mur. Il était pourtant papa d’une petite fille et semblait filer le parfait bonheur avec sa conjointe. Mais il semble que dans le fond de lui, c’était loin d’être le cas.

Ce que je trouve bizarre, c’est que le mari de mon amie me semble avoir évacué ce drame dans le fond d’un coffre-fort fermé à double tour par ses soins, car il refuse d’en parler avec elle, et agit comme si rien ne s’était passé. Dès qu’elle se sent triste et tente d’aborder le sujet avec lui, il se ferme net fret sec, en l’enjoignant elle, de se taire. Ou encore il fuit la maison pour ne revenir que longtemps après, en faisant semblant de rien. Et elle, pour ne pas créer de conflit avec lui, accepte de se la fermer.

Comme elle n’a que moi avec qui elle peut parler de sa peine puisque sa bru ne vient la voir que pour déposer son petit-fils chez ses grands-parents et revenir le chercher car elle ne veut plus entendre parler de cette famille, ça me met une grosse responsabilité sur les épaules, sans que je sache vraiment quoi faire de plus que l’écouter déverser sa peine et tenter de la consoler, sans toujours avoir les bons mots pour le faire d’ailleurs, même si je fais mon possible. J’aurais besoin d’un conseil ou deux.

Je ne suis qu’une oreille et je voudrais faire plus

Ce que vous faites est précisément ce qu’il faut faire dans les circonstances. Vous ne pouvez pas vous substituer au travail d’un(e) thérapeute, mais l’oreille que vous prêtez régulièrement à cette femme pour qu’elle puisse déverser sa peine et dire son ressenti est ce que vous pouvez faire de mieux. Elle a besoin d’un espace de parole et de compréhension, et vous êtes tout ça pour elle.

Vous pourriez lui suggérer de s’adresser à l’Association québécoise de prévention du suicide au 1-888-APPELLE (277-3553) où on pourra lui fournir quelques outils supplémentaires. Elle pourrait aussi aller sur le net à l’adresse suicide.ca, où elle trouverait quelques conseils. La comédienne Sylvie Drapeau dans le cadre de quatre romans écrits pour relater les drames vécus dans sa famille en a pondu un ayant pour titre « L’enfer » qui traite justement du suicide de son frère. Surtout, ne la lâchez pas, car elle semble n’avoir que vous comme soupape.