Regard sur le syndrome du survivant

Après avoir publié Trois réveils, un premier roman qui a figuré sur la liste préliminaire du Prix littéraire France-Québec 2021, la claveciniste et communicatrice Catherine Perrin propose L’âge des accidents. Cette œuvre de fiction d’une grande sensibilité, imaginée à partir d’une tragédie, explore le syndrome du survivant, l’impact du stress sur la vie des gens, de même que les alliances intergénérationnelles et interculturelles.

Patricia, une journaliste scientifique bien établie, en couple solide avec un homme qui la complète bien, en bons termes avec ses deux enfants, croyait s’être bâti des certitudes fiables.

Mais un accident terrible survient : sa fille, Jasmine, médecin, survit de justesse à l’effondrement d’un viaduc. Elle assiste en direct, en plus, à l’incompétence des autorités pour prévenir le pire et empêcher que la structure s’écrase sur un autobus scolaire.

À partir de cette tragédie, tout bascule, tant dans la vie de Jasmine que dans celle de Patricia. La relation mère-fille change, les dynamiques se renversent. Patricia ne sait plus quoi dire à sa fille, qui est fracassée de l’intérieur.

Apprendre à lâcher prise

Catherine Perrin parle de l’impact du stress dans la vie des gens et décrit ce qu’est le syndrome du survivant dans cette œuvre de fiction bouleversante, magnifiquement écrite.

Elle avait déjà exploré des sujets semblables pour son travail d’animatrice à la radio, mais n’avait jamais parlé de viaduc. Elle a fait ses recherches. « J’ai consulté un ingénieur qui m’a fait un dessin des trois phases d’effondrement du viaduc. Je ne veux pas faire de thèse de doctorat, mais je tiens à ce que ce soit crédible. »

Écrire sur des sujets difficiles comme les conflits de loyauté et le stress post-traumatique a été exigeant.

« Quand tu dois te mettre dans la peau d’une mère qui vit ça, c’est pas reposant. Mais ce qui était pour moi vraiment la clef, c’est que je ne suis pas une personne naturellement sombre. Bizarrement, j’ai été beaucoup plus sombre, enfant, qu’adolescente ou adulte. Dès que j’ai été plus en contrôle de ma vie, j’ai toujours transféré mon anxiété dans l’action. »

« On dirait que l’écriture me fait ça, aussi. Oui, ça me fait vivre cette anxiété de laquelle je parle, mais en même temps, de le sortir en écrivant, c’est comme si je la transférais sur autre chose. »

Catherine Perrin aime que le personnage de Patricia apprenne à lâcher prise. « Ce que j’aimais lui faire vivre, c’est ce lâcher-prise, tranquillement, tant pour son métier que pour le fait qu’elle doive accepter les limites que sa fille met par rapport à elle et conserver quand même un bon lien avec elle. Ce sont des choses qui rendaient sa trajectoire intéressante. »

Patricia est-elle son alter ego ? « Ce n’est pas de l’autofiction, c’est sûr. Mais il y a un paquet de choses dont Patricia parle qui me préoccupent. La manière dont elle interagit avec ses enfants me ressemble aussi... mais ce ne sont pas mes enfants. Mais il y a des choses qui sont intimement liées à mon expérience d’être mère. »

Catherine Perrin est claveciniste et communicatrice.

L’âge des accidents est son deuxième roman.

Sa première œuvre de fiction, Trois réveils, a figuré sur la liste préliminaire du Prix littéraire France-Québec 2021.