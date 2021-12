Un copié-collé de 2019 pour la 108e Coupe Grey

Pour la deuxième fois de suite, les Tiger-Cats de Hamilton et les Blue Bombers de Winnipeg feront les frais de la Coupe Grey, le 12 décembre, au Tim Hortons Field, eux qui ont respectivement enlevé les honneurs de la finale de l’Est et de l’Ouest, dimanche.

Les Tiger-Cats auront donc l’occasion de prendre leur revanche, devant leurs partisans de surcroit, eux qui avaient baissé pavillon 33 à 12 contre ces mêmes Blue Bombers, en 2019, lors de la dernière édition de la Coupe Grey, puisque la saison 2020 a été annulée en raison de la COVID-19.

C’est également la 22e fois que le club de Hamilton sera de la finale. Il compte huit sacres dans son histoire. Pour sa part, la formation de Winnipeg en sera à sa 26e participation à la grande finale, un record de la Ligue canadienne de football (LCF). Elle tentera d’ajouter un 12e sacre à son histoire.

Au BMO Field, les Tiger-Cats ont effacé un bien mauvais début de partie pour obtenir leur billet pour le match ultime de la LCF en battant les Argonauts de Toronto 27 à 19.

Le brio de Bede n'a pas suffi

Les vainqueurs étaient en retard 12 à 0 après deux quarts. Papi White a été le premier à s’inscrire à la marque chez les vainqueurs. Au troisième engagement, il a réussi un retour de botté de dégagement de 51 verges pour un touché.

Quelques instants plus tard, Dane Evans a repéré Jaelon Acklin dans la zone payante pour niveler la marque. Le quart-arrière des Tiger-Cats a poursuivi ses succès en amassant deux majeurs sur des courses au quatrième quart. Il a complété son affrontement avec 16 passes réussies en autant de tentatives pour des gains de 249 verges.

Evans a pris la place de Jeremiah Masoli derrière le centre de son équipe au deuxième quart. Le pivot a aussi réussi le jeu défensif de la partie. Au deuxième quart, alors que rien ne fonctionnait pour les siens, il a soutiré le ballon à un rival qui venait de récupérer un ballon échappé.

Chez les Argonauts, le botteur Boris Bede a inscrit l’ensemble des points de son équipe. Le produit du Rouge et Or de l’Université Laval a réussi six de ses sept tentatives de placement.

Les Blue Bombers survivent aux Roughriders

À Winnipeg, les Blue Bombers ont pris les devants au quatrième quart pour ensuite résister aux assauts des Roughriders de la Saskatchewan et l’emporter 21 à 17.

La grande majorité de l’action s’est déroulé entre la fin du troisième quart et le début du quatrième. En retard 10 à 7, les favoris de la foule ont d’abord pris les devants à l’aide d’un majeur du porteur de ballon Andrew Harris.

Sur le deuxième jeu de la séquence à l’attaque suivante, le quart-arrière Cody Fajardo a rejoint le receveur de passes D’haquille Williams sur une distance de 67 verges pour redonner les devants aux visiteurs, mettant du même coup un terme au troisième quart.

Les Blue Bombers se sont installés aux commandes pour de bon sur la première séquence du quatrième quart, grâce à une faufilade du quart-arrière Sean Mcguire.

Dans la victoire, le pivot Zach Collaros n’a pas connu sa meilleure sortie, lui qui a complété 17 de ses 21 remises pour 229 verges, en plus d’ajouter une passe de touché, mais il a aussi été victime de trois interceptions. Il a grandement été aidé par Harris, qui a franchi 136 verges sur 23 courses.