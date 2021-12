Une Française en Gaspésie

Invitée à séjourner au Québec pour faire son postdoctorat, Marie, une jeune biologiste française, débarque à Québec en hiver. Elle doit assister Laurier, un grand trappeur, pour étudier la prédation des coyotes sur les cerfs, en Gaspésie. Elle raconte un séjour qui n’a pas été de tout repos et son immersion dans la société québécoise dans Un hiver de coyote.

Elle qui n’a jamais conduit de motoneige de sa vie se retrouve projetée dans les forêts gaspésiennes, par -20 °C, dans la baie des Chaleurs (elle découvre qu’il n’y fait pas chaud en hiver).

Photo courtoisie

Pendant des mois, la biologiste et le trappeur vont travailler ensemble et s’apprivoiser, en faisant la pose de collets, en analysant des empreintes et en récoltant des crottes de coyotes. Un séjour qui prend la forme d’un apprentissage de vie et au cours duquel elle doit faire sa place, comme femme, comme étrangère, comme biologiste.

Marie-Lazarine Poulle a eu tout un choc en découvrant Sainte-Anne-des-Monts et la baie des Chaleurs en plein hiver. « J’ai été au Québec de 1991 à 1994. C’est pas tout jeune », explique-t-elle. Elle est revenue deux ou trois fois. Trois décennies plus tard, elle a eu envie de raconter son expérience. La vision du Québec qu’elle partage est fascinante. « C’était pas facile, mais c’était vraiment super enrichissant. J’ai été chanceuse de vivre ça. »

Le froid meurtrier

Le mode de vie des Québécois en période hivernale l’a étonnée.

« J’ai vraiment vu l’hiver au quotidien, dehors, et je me suis rendu compte que les Québécois, vous naissez avec l’hiver. C’est quelque chose qu’on apprend tout petit. »

« C’est une notion qu’en France on n’a pas, que le froid, ça peut tuer. C’est quelque chose que j’ai compris. C’est tout un apprentissage qu’il fallait faire, et que moi, j’ai dû faire quand j’étais adulte. »

Elle a vécu un bon choc culturel, plongée au cœur de la Gaspésie, entourée de trappeurs assez machos.

« C’était dans les mœurs des trappeurs et des chasseurs, peut-être, mais pas des hôtes. Au contraire, les autres hommes que je côtoyais étaient plutôt moins machos que les Français que je connaissais. C’était il y a 30 ans et c’était dans un certain milieu. Dans le même milieu, en France, il y avait le même machisme. »

Marie-Lazarine Poulle explique que, pour les Français, le Québec n’est pas, en apparence, un pays « exotique ». Mais elle a changé d’idée.

« Le Québec, c’est pas la même façon de vivre que la France. Les personnes que je vois parlent comme moi, mais elles n’ont pas les mêmes habitudes de vie. C’est un peu étonnant. »

Simplement d’être étrangère dans un pays étranger fut pour elle une expérience intéressante à vivre.

« Après, quand je suis rentrée en France, j’ai beaucoup mieux compris ce que ça voulait dire être étranger dans un pays. »