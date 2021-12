Accusations de viol collectif sur deux ados: Mamadou Kalilou Barry reprend sa liberté

Accusé de viol collectif sur deux adolescentes de 15 ans et détenu depuis son arrestation, Mamadou Kalilou Barry pourra reprendre sa liberté, lundi, en respectant de sévères conditions.

Le jeune homme de 19 ans, qui a déjà diffusé sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle on le voit braquer un pistolet à la caméra, devra résider chez son père pour la suite des procédures et déposer au greffe de la Cour ses passeports canadien et africain.

Il lui a été formellement interdit de communiquer avec ses présumées victimes, de se retrouver à moins de 200 mètres d’elles et d’y faire référence sur les réseaux sociaux.

La Couronne lui a également interdit de se trouver en présence de jeune fille de moins de 16 ans «sauf s’il est accompagné d’un adulte ou d’un membre de sa famille».

Le poursuivant, Me Régis Juneau Drolet a également fait savoir qu’il était interdit à Barry de «posséder des armes offensives ou des imitations d’armes».

L’avocat de la défense, Me Félix Antoine Turmel Doyon a précisé au juge Sébastien Proulx que les «armes à plombs» qui se trouvaient à la résidence du père de l’accusé «ne si trouvaient plus» pour que le père puisse accueillir son fils.

Du même souffle, le poursuivant lui a interdit d’entrer en contact avec ses présumés complices.

Barry reviendra devant le Tribunal le 26 janvier prochain.

Victimes recherchées

Rappelons que l’enquête menée par l’Unité des délits familiaux et agressions sexuelles du Module des crimes majeurs et amorcée en septembre à l’endroit de Barry et de ses deux complices qui étaient mineurs au moment des faits, est toujours en cours et d’autres victimes potentielles sont recherchées.

Toute personne qui croit avoir été victime de ces individus ou qui possède des renseignements les concernant peut communiquer avec le service de police au 418 641-AGIR (2447).