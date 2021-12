Andreescu ne fera pas le voyage en Australie

La joueuse canadienne de tennis Bianca Andreescu a annoncé, lundi, qu'elle ratera les Internationaux d'Australie, premier tournoi majeur de la saison 2022.

En fait, Andreescu cite une fatigue psychologique et physique quant à sa décision de ne pas faire le voyage en Australie, où se déroulera notamment le premier tournoi du Grand Chelem de la saison 2022 en janvier.

«Comme vous le savez, les deux dernières années ont constitué un défi pour moi. [...] Particulièrement durant celle-ci, j’ai passé plusieurs semaines en quarantaine, ce qui m’a affectée mentalement et physiquement. De plus, ma grand-mère a passé de nombreuses semaines aux soins intensifs en raison d’une infection à la COVID-19 et cela m’a frappée grandement», a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

«Dans beaucoup de journées, je sentais que je n’étais pas moi-même, surtout quand je m’entraînais et je disputais des matchs. C’est comme si je transportais le monde sur mes épaules. Je ne pouvais me détacher de ce qui se passait à l’extérieur du court, a-t-elle enchaîné. Je sentais la tristesse collective et la tourmente; cela a pris l’ascendant sur moi. Je veux me donner du temps supplémentaire pour me remettre à niveau et me rétablir, tout en grandissant à partir de cela.»

L’ancienne quatrième joueuse mondiale occupe le 46e rang du circuit de la WTA. Elle a totalisé 29 rencontres en 2021, sa dernière remontant au troisième tour du tournoi d’Indian Wells le mois passé. Elle avait perdu en deux manches contre l’Estonienne Anett Kontaveit.

