Ben Bishop reprendra l’action sous peu

Le gardien des Stars de Dallas Ben Bishop s’approche de plus en plus d’un retour au jeu après une très longue absence.

L’homme masqué de 35 ans était aux prises avec une blessure au ménisque du genou droit et s’est fait opérer en octobre 2020, ratant l’entièreté de la campagne 2020-2021.

L’équipe a annoncé lundi que Bishop se joindra à sa filiale dans la Ligue américaine, les Stars du Texas, afin de retrouver la forme.

«Je voulais pouvoir jouer au camp d’entrainement, mais je n’étais pas prêt, a expliqué Bishop, lundi, selon ses propos rapportés par le site web de la LNH. Avec du recul, j’ai davantage réalisé que je n’étais pas prêt à jouer à ce moment. Pas seulement à cause du genou, mais aussi parce que je ne m’étais pas beaucoup entrainé. Je n’avais pas beaucoup patiné au cours de l’été puisque j’étais encore en réadaptation.»

L’athlète de 6 pi et 7 po n’a pas joué un seul match de hockey depuis le 31 août 2020, en séries éliminatoires de la coupe Stanley. Il a tout de même affirmé qu’il se sentait aussi bien que jamais avec ses qualités de portier.

«Je crois que mes habilités de gardien sont plus aiguisées actuellement qu’elles ne l’étaient la dernière fois que j’ai joué, a estimé Bishop. Je me sens très bien et je suis aussi prêt que jamais.»

Agir en professionnel

Les Stars ont actuellement quatre gardiens dans leur giron, soit Braden Holtby, Anton Khudobin, Jake Oettinger et Bishop. Ce dernier doit toujours attendre avant de reprendre formellement sa place, mais son personnel d’entraineurs a estimé qu’il a été exemplaire tout au long de sa convalescence.

«Ce sont d’excellentes nouvelles, a commenté l’entraineur-chef de l’équipe, Rick Bowness. Il a été un bon troupier à travers tout ça, il a travaillé fort. C’est un scénario imparfait puisque nous avons quatre gardiens qui s’entrainent, mais il a été très respectueux envers les autres. Il a été un véritable professionnel, il a travaillé fort et est prêt à se retrouver.»

«Ce fut un long processus, a ajouté Bishop. J’ai dû jouer avec les cartes qu’on m’a distribuées, j’ai pris mon temps et je suis prêt. Je suis excité et nerveux, je n’ai pas pris part à un match depuis la bulle des séries.»

Les Stars présentent un dossier de 12-7-2 après 21 matchs cette saison. Ils étaient, avant leur match de lundi soir face aux Coyotes de l’Arizona, sur une séquence de six victoires.

