Communiquer prend un sens différent pour la femme que pour l’homme

Les propos de cet « Homme inquiet » qui ne comprend pas sa compagne qui insiste à vouloir le forcer à dialoguer alors qu’ils se décrit comme « un homme de peu de mots »,surtout au plan émotif, m’ont intéressé. Pour comprendre un peu mieux sa femme, il devrait analyser l’aspect sexuel des choses. Voici mon histoire personnelle :

Je suis marié depuis 58 ans avec trois enfants, et même si je ne m’en plains pas, les choses auraient été plus simples, si au lieu de me reprocher de ne pas savoir communiquer, ma femme s’était montrée capable, quand on était jeunes, de discuter ouvertement de tout, sans cachotteries, principalement de la chose sexuelle.

Entourant le sexe, il semble y avoir un tabou persistant qu’aucun cours sur la sexualité ni aucun film n’ose aborder. Discuter ensemble de nos souhaits respectifs en matière desexe, semble une mission impossible. Quand on sait qu’aucune femme ne peut avoir d’orgasme par l’unique pénétration, c’est quand même aberrant que la mienne, comme beaucoup d’autres d’ailleurs, n’ait jamais voulu que je lui procure un orgasme par stimulation clitoridienne directe pour démarrer. À titre d’exemple, ma propre mère n’a connu que des coïts par pénétration toute sa vie pour pouvoir mettre au monde ses sept garçons. Étant le plus vieux, elle m’a déjà confié que mon père refusait de lui prêter « son petit os ».

Ma propre femme m’a avoué récemment que lors de la pénétration, ça lui faisait toujours un peu mal. Pour cette raison et malgré notre manque de communication, nous avions une petite entente à savoir que je parlais longuement avec mon épouse tout en lui prodiguant de longues caresses pour ensuite parvenir à la pénétrer sans peine. Ce qu’elle appelle communiquer justement.

Par la suite, une fois que j’avais éjaculé, je pouvais lui faire atteindre l’orgasme par de savantes caresses dans la région du clitoris. À quelques reprises j’ai tenté de lui faire atteindre un orgasme avant de la pénétrer, mais c’était toujours une mauvaise idée, car elle n’aimait pas ça. Mais je pense surtout qu’elle se sentait coupable de quelque chose de mystérieux.

Rendu à 80 ans, je n’ai plus la rigidité pour la pénétrer. Alors nous atteignons tous les deux l’orgasme par la masturbation respective, et je peux la faire monter au septième ciel quand les astres sont bien alignés. Entre nous, les fameux problèmes de communication semblent s’atténuer, même si elle refuse encore, pour améliorer notre vie sexuelle, que je lui procure un petit vibrateur.

Anonyme

C’est évident que parler de dialogue dans un couple, ça touche tous les aspects de la vie à deux, incluant la sexualité, et que si sur ce plan on en arrive à une bonne compréhension des désirs de chacun, il y a de fortes chances que le dialogue s’étende à tous les autres aspects de la vie de couple.