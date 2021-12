COVID-19: face à l'Omicron, l'Afrique du Sud veut accélérer la vaccination

Johannesburg | Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé lundi la population d'Afrique du Sud à se faire vacciner rapidement face au nombre record de contaminations à la COVID-19 dus au nouveau variant Omicron détecté pour la première fois fin novembre dans le pays.

«Nous faisons face à un taux de contamination sans précédent depuis le début de la pandémie», a affirmé le président Ramaphosa dans sa lettre d'information hebdomadaire.

«J'appelle tous les Sud-Africains à se faire vacciner sans attendre», ajoute le chef de l'État qui souligne que le nouveau variant est le principal vecteur de cette nouvelle vague de contaminations.

L'Afrique du Sud a dépassé la semaine dernière le nombre de 3 millions de contaminations, pour 89 944 morts au 3 décembre, confirmant sa place de pays d'Afrique le plus touché par la COVID-19.

En une semaine, a souligné le président, le nombre d'infections quotidiennes a été multiplié par cinq et le taux de positivité atteint désormais 25 %, contre seulement 2 % il y a deux semaines.

Quelque 14,8 millions de Sud-Africains ont été complètement vaccinés, soit environ 25 % de la population, alors que les autorités ont fixé un objectif de 70 % de vaccinés avant la fin de l'année.

Depuis ce weekend, des centres de vaccination ouvrent partout - centres commerciaux, arrêts de bus, églises, aéroports, centres sportifs, etc... - afin de tenter d'atteindre le plus grand nombre de candidats à la vaccination.

Malgré la hausse exponentielle des cas d'infection, le nombre de décès reste très limité, avec par exemple un seul décès dimanche pour 11 125 nouveaux cas d'infection.

La province de Gauteng, la plus densément peuplée qui compte la capitale Pretoria et la plus grande ville du pays Johannesburg, enregistre la majorité des cas de nouvelles infections.