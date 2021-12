Voici les soins efficaces et abordables qu'il vous faut pour une peau jeune pour les Fêtes

Pour un minois resplendissant à souhait lors de vos soirées des Fêtes, adoptez les produits de la gamme Revitalift Triple Power LZR de L’Oréal Paris. Du nettoyant à la crème de jour en passant par une sélection de sérums, vous ne pourrez plus vous passer de ces soins performants!

En matière de soins de la peau, nous cherchons toutes à adopter une routine simple et à obtenir des résultats visibles rapidement, sans dépenser des sommes astronomiques. Bonne nouvelle: la gamme Revitalift Triple Power LZR de L’Oréal Paris coche toutes ces cases!

Formulé avec des ingrédients purs pour des résultats puissants, validés par les dermatologues, les soins Revitalift Triple Power LZR ont été pensés afin de répondre aux besoins et aux préoccupations des femmes qui rêvent d’une peau d’apparence plus jeune.

Des ingrédients performants

Les soins de cette gamme vous permettent de bâtir une routine beauté efficace qui inclut les ingrédients actifs les plus recommandés par les dermatologues canadiens:

1. L’acide hyaluronique: Il s’agit d’une puissante molécule naturellement présente dans le derme de la peau, qui est reconnue pour son action repulpante, mais dont la production diminue avec l’âge. L’acide hyaluronique est donc l’ingrédient favori des dermatologues en raison de ses propriétés hydratantes et de sa capacité à combler les rides.

2. La vitamine C: Elle est également naturellement présente dans notre corps, mais seulement une petite quantité bénéficie à notre peau, ce qui explique pourquoi la vitamine C est incontournable dans les soins. Cet ingrédient stimule l’éclat, en plus de miser sur ses propriétés antioxydantes pour protéger la peau des agressions extérieures et des premiers signes du vieillissement.

3. Le rétinol: C’est l’ingrédient vedette de la cosmétique anti-âge. Il s’agit d’une forme active de vitamine A qui permet de relancer la production de collagène et de stimuler l’élastine de l’épiderme afin de réduire l’apparence des rides profondes et d’affiner la texture de la peau.

4. L’acide glycolique: De la famille des acides alpha-hydroxylés (AAH), cet ingrédient, qui possède une petite taille moléculaire, agit comme un exfoliant qui permet d’éliminer efficacement les cellules mortes à la surface de la peau et de révéler un minois lisse et doux.

Une gamme de soins complète

Avec la gamme Revitalift Triple Power LZR de L’Oréal Paris, vous avez accès à plus d’une dizaine de soins pour construire la routine beauté qui vous convient. En plus du nettoyant, du masque et des soins ciblés, l’étape cruciale sera de déterminer le sérum et la crème hydratante qui répondront le mieux à vos besoins.

Composés de molécules plus petites, les sérums pénètrent profondément dans la peau et délivrent une forte concentration d’ingrédients actifs. Selon vos besoins, vous pouvez en utiliser plus d’un à la fois ou les appliquer en alternance.

Lors de votre routine matinale, appliquez le Sérum Revitalif Triple Power LZR d'Acide Hyaluronique Pur 1,5 % qui hydratera votre peau en profondeur et atténuera l’apparence des rides et des ridules pour des résultats visibles en moins de deux semaines.

L’acide glycolique est mieux adapté à votre type de peau? Misez sur le Sérum Revitalif Triple Power LZR d’Acide Glycolique pour une exfoliation quotidienne et une peau visiblement plus éclatante!

Complétez votre routine avec la Crème de Jour Sans Parfum Revitalif Triple Power LZR – contenant du pro-rétinol, de la vitamine C et de l’acide hyaluronique – qui permettra de sceller les ingrédients actifs et d’agir efficacement sur les multiples signes de l’âge.

Avant d’aller au lit, optez pour le Sérum de nuit Revitalif Triple Power LZR 0,3 % de Rétinol Pur qui travaillera à lisser la texture de votre peau et à réduire visiblement les rides profondes.

En adoptant la gamme Revitalift Triple Power LZR de L’Oréal Paris, en une semaine seulement, vous constaterez que ces soins – reconnus par l’Association Canadienne de Dermatologie – feront de petits miracles pour votre peau!

Un outil incontournable

Connaissez-vous Skin Genius? Il s’agit d’un outil en ligne qui vous permet d’analyser votre peau comme un expert!

À l’aide de la caméra de votre téléphone ou de votre ordinateur, il évalue le vieillissement de votre peau en prenant en compte ces 5 caractéristiques principales: les rides et ridules, l’éclat, la fermeté, la qualité des pores et l’uniformité du teint.

En quelques secondes seulement, cet outil innovant – qui s’appuie sur des données recueillies pendant plus de 30 ans et des atlas cliniques contenant 10 000 images de femmes – vous propose une évaluation précise et une routine de soins sur mesure. Faites le test Skin Genius dès maintenant!