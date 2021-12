Pour finir en beauté

Avec des comédiens talentueux, des sketches imaginatifs, du rythme et des chansons surprenantes, le spectacle de fin d’année 2021 Revue et corrigée au Rideau Vert a tout pour plaire.

Les imitations de Véronique Claveau, Marc St-Martin, Tommy Joubert, Joëlle Lanctôt et Benoit Paquette sont d’une précision chirurgicale afin de faire rire le public sur fond d’actualité. Cette proposition humoristique repose sur leurs épaules et ils relèvent haut la main le défi. La voix et la gestuelle empruntées pour incarner les personnalités choisies étaient parfaitement maîtrisées. Surtout avec les costumes et autres accessoires qui accentuent le réalisme.

Pour les spectateurs, une telle performance est d’ailleurs beaucoup plus impressionnante sur scène qu’au petit écran. C’est probablement la plus grande force de cette œuvre satirique mise en scène par Natalie Lecompte.

Encore la COVID

Les numéros sont courts, parfois entrecoupés de capsules vidéo efficaces, ce qui donne un tempo soutenu. L’humour choisi n’est ni très décapant ni vulgaire. Évidemment, les politiciens ont droit à quelques coups de gueule. Dans ce registre, le sketch avec l’ancien et le nouveau Denis Coderre qui s’échangent des blagues est particulièrement ingénieux.

Une autre trouvaille, c’est d’avoir mis en scène Astérix et Obélix pour fournir un beau clin d’œil concernant la censure de bandes dessinées en Ontario.

Un des seuls reproches qu’on puisse faire à cette production est d’avoir beaucoup traité de la COVID-19. Ce thème est assurément incontournable, mais le nombre de blagues à ce sujet ne donnait pas tellement l’occasion aux spectateurs de penser à autre chose.

Du point de vue musical, les nombreuses parodies sont solides. Celles sur Damien Robitaille et Nicola Ciccone collent habilement à la réalité.

La cerise sur le gâteau

Le spectacle se termine en force avec trois sketches particulièrement réussis. D’abord, c’est avec beaucoup d’intelligence et de sensibilité que la question des pensionnats autochtones est abordée. Dans le seul numéro qui ne visait pas à faire rire le public, un faux Fred Pellerin, raconte une histoire d’étoiles qu’on tente de regrouper pour faire une croix dans le ciel. Cette allégorie est si pertinente qu’elle aurait très bien pu sortir de la bouche du célèbre conteur. Un moment fort.

Puis, le ton change radicalement lors d’un face-à-face entre Céline Dion et Valérie Lemercier, qui incarne la diva québécoise dans le controversé film Aline. Même si ce long métrage n’est sorti au Québec que la semaine dernière, l’équipe de créateurs a eu le temps d’élaborer une parodie qui déride la salle. Cela permet aussi d’admirer toute la puissance de la voix de Véronique Claveau.

Finalement, un « medley » de classiques de la chanson pop québécoise avec des paroles associées à la COVID clôture de belle façon cette soirée que les spectateurs ont chaudement applaudie.

Le spectacle 2021 Revue et corrigée est présenté jusqu’au 31 décembre au Rideau Vert.