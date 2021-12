Quel est le maximum déductible dans les fonds de travailleurs?

Question de Yves : J’ai cotisé le maximum dans chacun des fonds de travailleurs, CSN et FTQ, sans savoir que le maximum déductible était de 5000 $ par an et par contribuable. Quel sera l’impact de cette situation et comment faire pour ne pas être pénalisé ?

Réponse : Cotiser à ses REER par le biais d’un fonds de travailleurs FTQ ou CSN est attrayant, car cela permet d’obtenir un intéressant crédit d’impôt. « Au fédéral, ce crédit s’élève à 15 %. Il en va de même au provincial, tant pour les cotisations à Fondaction CSN que pour celles au Fonds de solidarité FTQ », rappelle Pascal Larivière, directeur de division et planificateur financier chez IG Gestion de patrimoine.

Ces crédits donnent accès à de belles économies d’impôt. Si l’on cotise le maximum de 5000 $, cela peut représenter un montant de 1500 $, soit 30 %.

Toutefois, la générosité des gouvernements a ses limites et le crédit est plafonné à un montant maximal de 750 $ par palier de gouvernement pour tout fonds de travailleur confondu. Donc, la cotisation maximale annuelle donnant droit au crédit est de 5000 $ pour les deux fonds au total, et non pour chacun d’entre eux.

Quelques possibilités

Même si vous étiez de bonne foi, vous avez donc cotisé en double. Comment rectifier le tir ? « Vous pouvez demander un rachat dans les 60 jours suivant la cotisation, ou encore effectuer un rachat de gré à gré si votre cotisation est plus ancienne. Dans les deux cas, il y aura toutefois une retenue à la source lorsque le montant sera retiré de vos REER », dit M. Larivière.

Il souligne que si vous avez effectué ces cotisations dans les 60 premiers jours de l’année, vous auriez aussi la possibilité de réclamer le crédit d’impôt soit pour l’année en cours, soit pour l’année précédente. Par exemple, si vous avez cotisé dans les deux premiers mois de 2021, vous pourriez diviser votre cotisation totale de 10 000 $ entre 2021 et 2020. Vous devrez néanmoins faire parvenir une lettre de correction aux autorités fiscales. De plus, vérifiez bien le montant de votre cotisation REER effectuée en 2020 pour ne pas dépasser le maximum permis.