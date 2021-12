Réforme de la Loi de la protection de la jeunesse: de la protection du lien à la protection de l’enfant

Mercredi, 1er décembre 2021. Ce jour restera marqué dans ma mémoire comme un point de bascule essentiel vers une meilleure protection de nos enfants les plus vulnérables. Le ministre Lionel Carmant déposait alors un élément majeur de sa réforme de la protection de la jeunesse, élément qui transformera la présente loi en profondeur.

Le concept porteur de cette réforme: l’intérêt de l’enfant. Celui-ci, martèle-t-on dans le préambule et à plusieurs reprises tout au long du projet de loi 15, devrait avoir l’ultime priorité dans toutes les décisions prises en fonction de loi. Pour certains, cette affirmation pourrait paraître comme allant de soi et qu’une loi visant à protéger les enfants devrait nécessairement répondre à cet impératif en tout temps. Tel n’était pas le cas.

Nous passons, avec cette réforme, à une loi qui au fil des années était devenue une loi de la protection des liens familiaux de l’enfant à une véritable loi de la protection des enfants.

L’intérêt de l’enfant en priorité

Cette dérive vers la protection du lien de l’enfant avec sa famille tient à une ambiguïté avec laquelle les intervenants sociaux et les juristes ont dû composer et que les enfants ont dû subir durant de trop longues années. En effet, au chapitre II de la loi existante, le premier alinéa de l’article 3 affirme avec force que « les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits ». Fort bien. En contrepartie, le premier alinéa de l’article 4 affirme avec autant de force que : « Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial ». Sous-entendu lourd : maintenir ce lien serait de facto dans l’intérêt de l’enfant. Il fallait donc faire la démonstration que retirer l’enfant de sa famille était dans l’intérêt de l’enfant.

Le fardeau de cette démonstration est désormais renversé dans l’énoncé suivant du projet de loi 15 : «L’intérêt de l’enfant est une considération primordiale dans l’application de la présente loi. (...) Toute décision prise en vertu de la présente loi doit viser la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens d’un enfant et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. En conséquence, le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition qu’il soit dans l’intérêt de cet enfant ».

Maintenir l’enfant dans sa famille passe d’un objectif que l’on doit viser à une préférence dont on doit démontrer désormais les bienfaits en vertu de l’intérêt de l’enfant. L’ambiguïté est levée. La loi de la protection de la jeunesse passe de la protection des liens à la protection de l’enfant.

Pour celles et ceux qui s’inquièterait que cela ne devienne un laissez-passer pour le placement d’enfants à outrance, mentionnons que nos lois protègent déjà, et heureusement, les parents devant une telle chose. La présente Loi de la protection de la jeunesse stipule d’ailleurs (article 91,1) que devant l’option du retrait définitif d’un enfant de sa famille (il y a plusieurs façons d’y arriver), il faut que le juge soit convaincu que tous les services requis auprès de sa famille d’origine aient été rendus et se soient montrés inefficaces à assurer la sécurité et le développement de l’enfant.

Une meilleure communication

La réforme proposée par le ministre Carmant va beaucoup plus loin que la modification au préambule et à l’article 4 de la présente loi. Notamment, elle assouplit considérablement les règles de confidentialité qui empêchaient la circulation d’informations essentielles à la collaboration intelligente. Cela aura pour effet d’informer correctement et en temps requis, tous les intervenants.

La mort atroce et évitable de la fillette de Granby nous aura obligés à nous regarder et à nous dépasser. Cette réforme de la loi en est une illustration dont il faudra s’inspirer dans les autres étapes d’une révision complète de nos services envers nos enfants les plus vulnérables.

Camil Bouchard, Ex-président du Groupe de travail pour les jeunes

Un Québec fou de ses enfants