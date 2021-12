René Richard Cyr va mettre en scène Lunou Zucchini et William Cloutier

Lunou Zucchini et William Cloutier ont la chance de travailler avec le renommé metteur en scène René Richard Cyr pour leur nouveau spectacle.

René Richard Cyr sera épaulé par la coordonnatrice artistique Louise Arteau à la mise en scène des deux jeunes vedettes qui ont brillé l’an dernier à Star Académie. Rappelons que Lunou a été finaliste et William a été sacré grand gagnant.

Lunou et William, qui font équipe avec Musicor Spectacles, lanceront leur tournée les 9 et 10 février 2022 au Cabaret du Casino de Montréal.

Le duo se produira partout en province, d’ici le début juin, dont au Théâtre Capitole de Québec les 28 et 29 mai 2022.

«Lorsqu’on m’a contacté pour créer avec William Cloutier et Lunou Zucchini un spectacle les réunissant, je n’ai pas hésité une seconde. Plus tôt cet automne, nous avons fait un premier laboratoire de création, ce qui m’a permis de reconnaître encore mieux la grandeur de leur talent, leur formidable créativité et les belles promesses de leur jeunesse. Deux univers très différents, mais portés par la même joie de partager le bonheur de dire et de chanter. S’amorcera bientôt la dernière étape de répétitions et je ne peux que me réjouir d’accompagner ces deux jeunes artistes dans cette autre mise au monde. C’est notre rendez-vous», a dit René Richard Cyr, lundi, dans un communiqué.

William a dévoilé récemment l’extrait On ira de son album à paraître au début de l’an prochain. Quant à Lunou, elle campera Sherrie dans le spectacle Rock of Ages, adaptation en français de la production à succès de Broadway. Produit par Musicor Spectacles, Rock of Ages sera présenté au Théâtre Capitole de Québec du 28 juin au 31 juillet 2022.

