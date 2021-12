Tempête hivernale: 15 centimètres de neige et du verglas sur les routes

Les Québécois devront sortir leurs pelles pour déneiger, alors qu’une première tempête de neige a laissé de 15 à 20 centimètres d’accumulations dans la plupart des secteurs de de la province.

Le cocktail météo apportera de 2 à 4 centimètres de pluie verglaçante lundi matin, ce qui compliquera la circulation automobile durant l’heure de pointe, notamment à Montréal, Laval et la Montérégie.

Environnement Canada avertit que la chaussée et les trottoirs pourraient devenir glacés et glissants en raison du verglas qui se transformera en pluie plus tard dans la journée, en raison de températures au-dessus des normales saisonnières.

Pascal Girard/AGENCE QMI

L’avertissement de tempête hivernale émis par l’agence fédérale concerne la majorité des secteurs du Québec, notamment dans les Laurentides, dans Lanaudière, à Gatineau, la Mauricie, la Beauce, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans la Capitale-Nationale.

On prévoit dans ces secteurs des accumulations supplémentaires de 5 à 10 centimètres durant la journée de lundi.

La tempête de neige persistera dans l’est de la province durant la soirée de lundi et la matinée de mardi avec des accumulations de neige jusqu’à 15 centimètres.