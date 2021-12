Tourisme Laval obtient près de 318 000 $ de Québec

Laval a obtenu près de 318 000 $ de la part de Québec pour appuyer la réalisation de dix projets touristiques dans sa région.

Le gouvernement du Québec a attribué une aide financière de 317 956 $ à Tourisme Laval, lundi.

Le Centre d'interprétation des biosciences Armand-Frappier et certains hôtels de Laval recevront une part égale de 50 000 $ alors que la ferme d’Auteuil recevra 47 956 $. La corporation de la salle André-Mathieu (25 000$), l’Orchestre symphonique de Laval (15 000$) et le Centre d’interprétation de l’eau (10 000$) recevront aussi une part de l’enveloppe.

Une somme de 50 000 $ a déjà été octroyée à l'organisme Centre de création Cavalia dans le cadre du volet 3 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022 pour la région de Laval.

«Par sa proximité avec de grands centres urbains et de superbes territoires naturels, dont de nombreux parcs, la région possède des atouts indéniables pour se distinguer et attirer davantage de visiteurs. C'est en continuant d'investir dans une offre touristique structurée à travers le Québec que nous demeurerons compétitifs lorsque le tourisme international reprendra à plus large échelle», a indiqué Caroline Proulx, ministre du Tourisme.

«Ces projets auront des retombées bénéfiques pour toutes les entreprises liées de près ou de loin au tourisme, ce qui est une excellente nouvelle! Je salue le travail de nos entrepreneurs: ils font de notre magnifique territoire un endroit toujours plus attrayant», a ajouté Benoit Charette, ministre responsable de la région de Laval.

Les projets soutenus dans le cadre de l'EPRT doivent correspondre à l’une des catégories suivantes : attraits, activités et équipements; études; structuration de l'offre touristique régionale; hébergement; festivals et événements; services-conseils ou développement numérique d'une entreprise.