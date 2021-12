Tué en pratiquant sa passion

Le cycliste de 66 ans qui a connu une mort atroce sous un camion-benne il y a trois semaines a déjà fait partie de l’élite du vélo de compétition québécois.

• À lire aussi: Accidents de camionnage: de véritables «routes de suicides» au Québec

Normand Chatelois était passionné par le vélo. Jusqu’à sa mort, il s’agissait de son principal moyen de transport.

C’est d’ailleurs en allant faire son épicerie à quelques coins de rue de chez lui le 9 novembre dernier qu’il a été écrasé par un camionneur, qui ne l’aurait jamais vu en effectuant un virage à droite à une intersection du boulevard Saint-Laurent, dans le quartier Villeray à Montréal.

Coincé sous le camion-benne, Normand Chatelois a connu une mort horrible.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Les pompiers avaient d’ailleurs dû utiliser des coussins de levage pour dégager son corps.

« Il aimait bien faire du vélo et c’est ça qui l’a emporté, souffle son frère de 77 ans, Robert Chatelois. C’est bien dommage. C’est mon petit frère. »

Ancien des mardis cyclistes

Normand Chatelois est un nom connu chez ceux qui ont fait du cyclisme de compétition au Québec dans les années 1980.

Joseph Rossi

Organisateur sportif

Joseph « Tino » Rossi, figure de proue du cyclisme québécois, se souvient très bien de Normand puisqu’il a participé pendant plusieurs années aux Mardis cyclistes de Lachine, cet événement que M. Rossi a créé en 1978.

L’événement réunissait alors la crème du cyclisme québécois. Quiconque voulait accéder au niveau professionnel devait réussir, selon M. Rossi.

« Sur les 140 coureurs qui participaient, [Normand] se plaçait parmi les 10 ou 15 meilleurs », se souvient-il.

« Il n’avait peut-être pas l’aspect physique et technique pour devenir un cycliste professionnel. Mais il avait de la bonne volonté. C’était un travaillant », poursuit M. Rossi, qui se rappelle également du moment où Normand Chatelois est venu le voir pour la première fois avec le souhait de se bâtir un programme d’entraînement.

« Il menait sa barque seul »

M. Chatelois est décrit comme quelqu’un de plutôt solitaire et pour qui les dernières décennies n’ont pas toujours été faciles, entre autres en raison de soucis financiers.

Photo courtoisie

Malgré tout, il était connu et apprécié du voisinage de son appartement de la rue Saint-Dominique, qu’il habitait depuis 12 ans, soutient la propriétaire de son logement, Jacinte Lavoie.

« Je pense que tout le monde l’aimait », mentionne-t-elle.

« C’était un petit gars qui menait sa barque tout seul, mais qui la menait bien », résume Robert Chatelois.

Les années d’expérience de Normand Chatelois ne l’ont cependant pas empêché de connaître une fin tragique les mains sur son deux roues.

Pas rassurant pour les autres

« Que ça lui arrive à lui, ce n’est pas rassurant pour les autres [cyclistes] », pense son frère, qui s’interroge sur ce qui pourrait être fait pour que les poids lourds voient mieux autour d’eux sur la route.

Selon Vélo Québec, ceux-ci sont impliqués dans la moitié des décès de cyclistes survenus dans la dernière décennie.

De son côté, Joseph « Tino » Rossi trouve qu’il y a encore « trop de cyclistes morts sur les routes », alors que Montréal connaît une de ses pires années en termes de cyclistes tués sur les routes depuis 10 ans, avec six morts. « Aussitôt qu’on n’est plus sur une piste cyclable, on est en danger », conclut-il.

Vélo fantôme tiendra une cérémonie sur le lieu du décès le 12 décembre prochain à 11 h.

À voir aussi