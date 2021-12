Tuerie de Polytechnique: hommage aux 14 victimes

Une cérémonie de recueillement, pour honorer la mémoire des 14 femmes assassinées à l’École Polytechnique en 1989, aura lieu lundi soir à Montréal.

En cette Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, la Ville a invité les citoyens à rendre hommage aux victimes. L’événement se déroulera sur le mont Royal, entre 17 h et 22 h, où la projection de 14 faisceaux lumineux éclairera le ciel

«Le souvenir de cet attentat dans lequel 14 jeunes femmes ont perdu la vie, il y a 32 ans, est toujours aussi douloureux et malheureusement, pour trop de femmes, la violence continue aujourd’hui à faire partie du quotidien», a indiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le souvenir de l'attentat dans lequel 14 jeunes femmes ont perdu la vie est toujours douloureux. Pour trop de femmes, la violence continue de faire partie du quotidien.



Souvenons-nous, pour que la violence faite aux femmes cesse et qu'elles aient l'avenir qui leur appartient.🤍

En soutien, les drapeaux de Montréal seront en berne lundi et une minute de silence sera observée lors de la cérémonie. La mairesse Valérie Plante et des proches des victimes seront présents lors de la commémoration. La Ville de Montréal souhaite également dénoncer toute forme de violence à l’endroit des femmes.

«En ce 6 décembre, souvenons-nous, pour que la violence faite aux femmes cesse enfin et que toutes les filles et les femmes, sans exception, aient l’avenir qui leur appartient», a ajouté Mme Plante.

Aujourd'hui, on souligne la fin des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, et le 32e anniversaire du féminicide de polytechnique. N'oublions jamais.

