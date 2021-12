Un nouveau rôle en France

Antoine Bertrand sera très présent sur les écrans français au début 2022. En plus d’incarner un sans-abri dans le film Trois fois rien, attendu en salle à la mi-mars, le comédien québécois partage la vedette avec le célèbre acteur français Gérard Lanvin dans J’adore ce que vous faites, une comédie qui a été tournée en France l’an passé.

Antoine Bertrand a passé plusieurs semaines dans le sud-ouest de la France pour jouer dans ce film réalisé par Philippe Guillard (Le fils à Jo) qui met aussi en vedette l’humoriste Artus. L’acteur de Louis Cyr a même eu la chance de cohabiter avec Gérard Lanvin (La belle histoire, Marche à l’ombre) avant que le tournage de J’adore ce que vous faites se mette en branle, à l’automne 2020.

« Le réalisateur [Philippe Guillard] est un bon ami de Gérard [Lanvin] et il voulait qu’on répète un peu avant de commencer le tournage », relate Antoine Bertrand en entrevue au Journal.

« Il a donc proposé de réunir Artus, Lanvin et moi dans une magnifique grande maison pendant un mois. Je me souviens qu’un dimanche matin, alors qu’on répétait nos textes, Gérard et moi, je me suis arrêté et je lui ai dit : “Écoute, je ne passerai pas tout le tournage à t’agacer avec ça, mais je veux juste que tu saches que présentement, je vis tout un moment.” C’était fascinant de pouvoir le côtoyer. Il est vraiment baba cool. Il a 70 ans et il a vécu tellement de choses. C’est une machine à histoires. »

Le scénario de J’adore ce que vous faites est centré autour de Gérard Lanvin, qui joue son propre rôle dans le film.

« Dans le film, Lanvin décroche un contrat pour jouer dans un film de Netflix réalisé par Martin Scorsese. Mais évidemment, quand il arrive sur le plateau de tournage, Scorsese n’est pas là. C’est plutôt un réalisateur québécois qui est là, et il ne sait pas trop qui est Lanvin », explique Antoine Bertrand en riant.

Réalisateur québécois

Antoine Bertrand, vous l’aurez compris, incarne ce réalisateur québécois. Dans le film, Gérard Lanvin aura aussi dans les pattes un fan (Artus) qui a vu tous ses films et qui ne le lâchera pas d’une semelle.

J’adore ce que vous faites prendra l’affiche en France le 30 mars prochain, soit deux semaines après la sortie de Trois fois rien, une autre comédie française mettant en vedette Antoine Bertrand. Réalisé par Nadège Loiseau (qui avait déjà dirigé le Québécois dans Le petit locataire), Trois fois rien raconte l’histoire de trois amis sans domicile fixe qui gagnent 300 000 euros à la loto.

Même s’il reçoit régulièrement des propositions en France depuis qu’il a joué aux côtés d’Omar Sy dans la comédie à succès Demain tout commence (en 2016), Antoine Bertrand ne rêve pas d’une grande carrière en France.

« Pour moi, la France, c’est comme un bonus, précise-t-il. Ça me permet de changer d’air et de rencontrer du nouveau monde. »

Antoine Bertrand sera bientôt de retour au cinéma dans la comédie dramatique Au revoir le bonheur, nouveau film du réalisateur Ken Scott (Starbuck) qui prend l’affiche partout au Québec le 17 décembre.