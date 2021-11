Un virage numérique dans l’immobilier neuf québécois signé Vistoo

La pandémie a eu un impact significatif sur les habitudes de consommation de la population. Plusieurs industries ont dû accélérer leur virage en se tournant vers le numérique comme l’immobilier, secteur considéré comme étant autrefois archaïque.

Les compagnies et les équipes immobilières utilisent beaucoup plus d'alternatives virtuelles dans leur quotidien, notamment lors des visites et des affichages sur le Web.

Parmi les tendances récentes, on peut, entre autres, compter sur la visite virtuelle, la réalité virtuelle et l'usage de drone pour suivre l'avancement des travaux (constructions neuves).

Plus d’informations disponibles en ligne pour l’achat et la location d’immobilier neuf

L’achat ou la location d’un condo ou d’une propriété n’est pas une décision à prendre à la légère, de là l’importance d’offrir aux clients le plus d'informations possible sur les différents projets.

Les consommateurs ont tendance à être plus enclins à considérer les offres en ligne dans la mesure où celles-ci sont bien détaillées et peuvent accéder à ces dernières facilement.

En réponse à cette demande, une nouvelle plateforme du nom de Vistoo a fait son apparition sur le marché immobilier canadien.

Vistoo est une plateforme d’affichage d’immobilier neuf spécialisée dans la vente et la location. L’objectif de ce site Web est de faciliter l’expérience des consommateurs en étant l’intermédiaire entre les développeurs de nouveaux projets en construction et les consommateurs.

Vistoo s’assure de donner le plus d’informations à jour aux acheteurs pour mieux les guider. Informations sur les propriétés, sur les paiements hypothécaires possibles, les meilleurs taux sur le marché et de l’information sur la localisation.

Pour une recherche simple, complète et agréable

Ce site Web a été conçu pour faciliter la prospection des acheteurs. Lorsqu’on navigue sur les pages de listing de Vistoo, on sait immédiatement où se trouvent tous les projets sans devoir cliquer sur chacun d’eux .

Si vous avez choisi la ville où vous voulez habiter, vous n’aurez qu'à entrer celle-ci dans l’outil de recherche et une délimitation se dessinera automatiquement sur la carte.Vous pouvez ensuite affiner votre recherche grâce aux filtres afin d’afficher les propriétés qui répondent à vos besoins.

Vous hésitez entre deux propriétés? Utilisez l’outil de comparaison de Vistoo qui vous donne accès à un tableau comparatif basé sur toutes les informations des propriétés. Où que vous soyez, trouvez une propriété conçue pour votre style de vie.

En partenariat avec l'entreprise montréalaise Local Logic, Vistoo donne accès à des informations précises sur tous les emplacements de ses projets. Selon Enzo Fernandez, partenaire et spécialiste marketing chez Vistoo:

«L’achat d’une propriété ne se résume pas seulement au bâtiment, mais également à tout ce qui l’entoure. Local Logic est un fournisseur logiciel reconnu pour sa capacité à quantifier les qualités de localisation pour toute adresse aux États-Unis et au Canada. Ils sont la référence en matière de scores de points d’intérêts et de données démographiques pour aider les acheteurs à prendre des décisions éclairées. La proposition de valeur de Local Logic rejoignait précisément celle de Vistoo et c’est pour cette raison que ces données sont disponibles pour toutes propriétés sur le site.»

«Il est toujours excitant de voir la valeur ajoutée qu’apporte l’intelligence générée par Local Logic dans la prise de décision immobilière, a déclaré Vincent-Charles Hodder, PDG de Local Logic. Nous sommes heureux de nous associer à Vistoo afin de mieux guider leurs utilisateurs dans leurs recherches».

Il faut aussi ajouter que ce nouveau site Web est le seul dans son industrie à être disponible en quatre langues: français, anglais, espagnol et chinois. En effet, l’une des missions de Vistoo est de démocratiser l’immobilier canadien.

Ceci représente évidemment un avantage pour les acheteurs étrangers, mais également pour les promoteurs immobiliers en leur donnant accès à un nouveau segment de marché.

