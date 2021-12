Une dernière tournée dans la peau du King?

Après plus de 25 ans à personnifier Elvis Presley sur scène, Martin Fontaine se prépare à ranger définitivement ses costumes du King au terme d’une tournée qui visitera de grandes villes du Québec, en 2022, a appris Le Journal.

Dans le Elvis Experience On Tour 1972, qui fera des séjours de cinq jours à Gatineau, Montréal et Trois-Rivières, et de quatre jours à Saguenay, l’été prochain, Martin Fontaine sera le King une dernière fois, affirme-t-il.

Pourquoi maintenant ? « Je pense qu’on a fait le tour. Je veux me concentrer sur mon cabaret [Le Memphis, à Trois-Rivières] », répond Martin Fontaine.

Dans la peau du King, l’artiste âgé de 57 ans a fait, durant de nombreuses années, les belles soirées d’été du Capitole de Québec, où il a même joué devant Priscilla Presley. Il a aussi présenté ses spectacles d’Elvis à Las Vegas, à Paris et en Asie, entre autres.

Son impressionnant décompte est rendu à plus de 2000 représentations devant deux millions de spectateurs.

Un véritable adieu ?

S’il dit se préparer depuis longtemps à quitter Elvis, il ne faut cependant pas insister trop fort pour lui faire avouer que, comme toute bonne star du rock, sa tournée d’adieu pourrait avoir une suite.

« On ne sait jamais ce qui va arriver. Regarde Bruno [Pelletier] qui reprend son rôle de Gringoire. Après la tournée, on ne prévoira rien, mais si jamais New York appelle ou n’importe qui au Québec a besoin d’une série de shows, on s’en parle... »

Un spectacle rock

À la différence du Elvis Experience Montreal 72, qu’il a présenté au Cabaret du Casino de Montréal et dans lequel il imaginait ce qu’aurait été un concert du King dans la Métropole, le spectacle de la tournée 2022 se basera sur une véritable tournée d’Elvis Presley de cette époque.

« Nous ferons comme si nous étions dans une ville de sa tournée, Buffalo, Detroit ou Boston. Les shows étaient expéditifs, très rock. C’était son groupe, son cœur, une section de cuivres et des percussions », indique Martin Fontaine.

Un œil avisé aura noté que la tournée ne passe pas par Québec, la ville par excellence du King Fontaine. Non, ce n’est pas un oubli.

« Surprise ! Qui vivra verra », dit vaguement Martin Fontaine, en jouant le jeu de laisser planer le mystère.

Elvis Experience On Tour 1972 sera présenté à la Salle Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau, du 26 au 30 juillet ; au Théâtre St-Denis de Montréal, du 16 au 20 août ; à la salle J.-Antonio-Thompson de Trois-Rivières, du 23 au 27 août ; et au Théâtre Banque Nationale de Saguenay, du 1er au 4 septembre.