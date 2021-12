Une voie réservée pour l’autoroute 20

Dans le cadre des travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, le gouvernement annonce la mise en place d’une voie réservée le long de l’autoroute 20, mise en place afin d’atténuer les répercussions des travaux.

La voie est située le long de l’autoroute en direction ouest, vers Montréal, entre le chemin du Fer-à-Cheval, à Sainte-Julie, et la route 132. Construite à droite des voies de circulation existantes, elle est réservée aux autobus, aux taxis ainsi qu'au covoiturage.

«[Elle] sera bientôt accompagnée de centaines de nouvelles places de stationnement incitatif ainsi que de tout nouveaux services de transport collectif, une occasion à saisir pour les conducteurs circulant dans le tunnel et les environs», a révélé par communiqué Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et députée de Montarville.

Cette ouverture s'inscrit dans une mise en service progressive de nouvelles mesures de transport collectif dans le secteur. Plus de détails devraient être fournis au cours du mois de décembre.

